Mercato OM : Cette agent de joueur pas choquée par le prix d’Igor Paixão !

Consultante de l’After Foot sur RMC, l’agent de joueurs Jean Mendelewitsch a réagi au transfert d’Igor Paixão, dont le montant a suscité de nombreuses interrogations. Selon lui, ce tarif est cohérent avec la réalité du marché néerlandais.

L’attaquant brésilien, qui sort d’une saison solide avec le Feyenoord Rotterdam, a également disputé la Ligue des champions. Il était courtisé par plusieurs clubs européens, ce qui justifie, selon Mendelewitsch, le montant de son transfert de 30M€ + 5 de bonus.

A lire : Mercato : l’OM 3e club le plus dépensier de Ligue 1 cet été (les deux premiers sont étonnants)

Oui, mais quand tu recrutes aux Pays-Bas, dans ce genre de club, il n’y a jamais de joueur vraiment bon marché, sauf s’il est en fin de contrat. Là, on parle d’un joueur qui a performé, qui a joué la Ligue des champions et qui avait des offres. Honnêtement, c’est peut-être un peu surpayé, on peut débattre de sa qualité, mais pour le marché néerlandais, ça ne me choque pas.