Mercato OM : cette ancienne piste de De Zerbi risque très gros !

Un temps pisté par De Zerbi qui appréciait le profil du joueur, Mudryk pourrait finalement être reconnu coupable dans l’affaire de dopage. Un coup de massue pour l’ailier ukrainien, qui risquerait jusqu’à quatre ans d’interdiction de jouer au foot.

C’est une terrible nouvelle pour le joueur ! Mykhailo Mudryk n’aura vraiment pas connu l’histoire qu’il attendait depuis son transfert à Chelsea il y a deux ans. Avec des performances très décriées, l’ailier ukrainien n’aura jamais su montrer toute l’étendue de son talent et n’aura jamais rentabilisé la somme déboursée par les Blues pour attirer l’ancien joueur du Shakhtar. Et un nouveau coup dur pourrait arriver au joueur.

Un temps pisté par l’OM, alors que De Zerbi appréciait son profil et souhaitait l’attirer pour un prêt de six mois cet hiver, le joueur devrait finalement connaître un bien triste destin. En effet, d’après des informations de The Telegraph, la fédération anglaise de football a inculpé Mudryk pour dopage. Une histoire qui remonte à fin novembre, lorsque l’attaquant avait été contrôlé positif à la meldonium, substance utilisée pour booster les performances. Il encourt jusqu’à quatre ans de suspensions de terrain.

Le même destin que Pogba ?

Le joueur avait alors été écarté des terrains le temps de l’enquête et pourrait bien risquer la peine maximale ! De quoi rappeler la lourde sanction qui avait été prononcée envers Pogba, alors que le joueur avait subi la même situation. Et afin de voir sa peine réduite en cas de condamnation officielle, le joueur aurait déjà contacté Morgan Sports Law, le même cabinet d’avocat qui avait réussi à réduire la peine de Pogba de quatre ans à un an et demi.

Un cas qui n’est donc pas si rare que ça dans le football, et qui ne fait pas les affaires de l’homme recruté pour 100 millions d’euros. Déjà très en difficulté lors de ses prestations sportives, le joueur de 24 ans pourrait donc dire adieu aux terrains pendant un petit moment. Une affaire qui ne devrait cependant pas trop pénaliser Chelsea, au vu des nombreuses autres options à ce poste-là.