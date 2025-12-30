Mercato OM : Cette plus-value échappe à l’OM ?

L’Olympique de Marseille avait prévu une clause pour profiter d’une future vente de Mattéo Guendouzi au moment de son transfert à la Lazio. Mais celle-ci pourrait déjà être inefficace au moment où l’avenir du milieu français s’éclaircit.

Lorsque Mattéo Guendouzi a quitté Marseille pour rejoindre la Lazio Rome, le club phocéen avait anticipé l’avenir en intégrant une clause de revente dans l’opération. Une pratique courante, destinée à permettre à l’OM de bénéficier d’une éventuelle montée en valeur du joueur. Problème, cette clause pourrait aujourd’hui ne plus avoir d’impact réel.

Installé comme un élément important de l’effectif romain, Guendouzi a vu sa cote évoluer, notamment grâce à ses performances régulières en Serie A. Plusieurs clubs suivent de près sa situation, en particulier en Angleterre, où son profil reste apprécié. Mais le contexte contractuel fait que Marseille pourrait rester simple spectateur en cas de transfert.

🚨 EXCL – Mattéo Guendouzi est la priorité de Galatasaray au milieu ! Le club d’Istanbul avance sereinement dans le dossier. 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/Eit5yGHMrV — Joueurs Turcs🇹🇷 (@JoueursTR) December 28, 2025

Une clause devenue difficile à activer

Selon les éléments évoqués, la structure du transfert initial et les conditions liées à une future vente ne garantissent plus à l’OM une rentrée financière significative. La Lazio dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour négocier un départ sans que la clause marseillaise ne soit réellement déclenchée, ou du moins sans qu’elle ne rapporte ce qui avait été espéré.

Le club italien avait initialement fixé une valorisation élevée pour son milieu de terrain, avant de revoir sa position. Cette évolution du marché fragilise encore davantage la clause prévue par Marseille, qui reposait sur l’hypothèse d’une revente à un montant important.

Pour l’OM, cette situation met en lumière les limites de certaines clauses négociées lors des départs. Si elles peuvent sembler protectrices sur le papier, elles dépendent fortement de la manière dont les contrats sont structurés et des choix faits par le club vendeur au moment de la revente.