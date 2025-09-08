Mercato OM : Cette recrue l’avoue, “la pression est énorme”

Recrue estivale de l’Olympique de Marseille, Emerson Palmieri a rapidement pris la parole pour partager ses premières impressions sous le maillot phocéen. Invité sur la chaîne Twitch officielle du club, l’international italien n’a pas caché son enthousiasme face à l’ambiance unique qui règne au stade Vélodrome.

« L’OM est un très grand club. En France, en Europe et dans le monde. Depuis que je regarde le football, je me souviens avoir vu des matchs de l’OM. Je me souviens de Didier Drogba par exemple. Porter ce maillot ici est très important pour moi », a-t-il confié avec émotion.

Une atmosphère incomparable au Vélodrome

Passé par plusieurs grands championnats européens, le latéral gauche a disputé de nombreuses rencontres de haut niveau. Pourtant, il admet n’avoir jamais vécu une ambiance comparable à celle de l’enceinte marseillaise. « J’ai joué dans beaucoup de stades. Je peux vous dire que je n’avais jamais vu un match où le stade faisait un vacarme incroyable 40 minutes avant le coup d’envoi, comme au Vélodrome. La pression est énorme », a-t-il reconnu.

𝙵𝙰𝙲𝙴𝚂 𝙱 : Emerson Palmieri 🌓📼 Gladiator ⚔️, Ronaldo Il Fenomeno 🇧🇷, LeBron James 🏀… Partez à la découverte de notre international 🇮🇹 👀 pic.twitter.com/32QrAJzQuR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 7, 2025



Ces mots résonnent comme un hommage au public marseillais, réputé pour son soutien inconditionnel. Pour Emerson Palmieri, revêtir le maillot olympien constitue un honneur, mais aussi une responsabilité. « Je suis heureux d’être du bon côté et de pouvoir défendre ce maillot et ces supporters incroyables », a-t-il conclu.

L’OM séduit ses nouvelles recrues

Avec ce type de déclaration, l’OM confirme son attractivité auprès des joueurs européens. Le prestige du club, son histoire marquée par des figures emblématiques comme Didier Drogba, ainsi que l’ambiance électrique de son stade continuent de faire la différence. Emerson Palmieri, qui arrive pour renforcer le secteur défensif, semble déjà conquis par son nouvel environnement.