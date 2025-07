Mercato OM : Cette recrue “peut être le trait d’union” au milieu

Recruté récemment par l’Olympique de Marseille, Angel Gomes suscite déjà de nombreuses attentes. L’ancien directeur sportif de l’OM, Jean-Philippe Durand, s’est exprimé dans les colonnes de La Provence sur le profil du milieu de terrain anglais formé à Manchester United, arrivé libre en provenance de Lille.

« C’est un joueur assez polyvalent, un très bon élément. Je ne sais pas dans quelle position De Zerbi veut le faire jouer, mais dans un milieu à trois ça va le faire. Je le vois très bien complémentaire à Hojbjerg et Rabiot. Par sa science du placement et sa qualité technique, dans les transmissions, il peut être le trait d’union entre les pointes basse et haute du milieu. », a déclaré Jean-Philippe Durand dans la Provence.

Âgé de 24 ans, Angel Gomes s’est distingué ces deux dernières saisons sous les couleurs du LOSC, où sa polyvalence et sa vision du jeu ont été régulièrement saluées. Capable d’évoluer aussi bien en relayeur qu’en meneur de jeu, il arrive à Marseille dans un effectif remodelé par Roberto De Zerbi, qui mise sur la circulation rapide du ballon et les profils techniques au milieu.

Gomes, un plus technique au milieu !

L’arrivée de Gomes s’inscrit dans une logique de complémentarité avec Pierre-Emile Højbjerg, arrivé l’été dernier de Tottenham, et Adrien Rabiot, autre recrue phare du mercato marseillais de la saison dernière. Tous trois pourraient composer un milieu à trois qui allierait rigueur défensive, volume de jeu et finesse technique.

Sous contrat jusqu’en 2029, Gomes représente également un investissement à moyen terme pour le club phocéen, dans une optique de construction durable autour d’un jeu plus fluide et offensif, voulu par l’ancien coach de Brighton. L’Anglais a déjà affiché son aisance technique et sa faculté à fluidifier le jeu lors des deux matches amicaux disputés par l’OM aux Payx Bas…