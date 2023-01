Mercato OM : Changement de plan pour Lirola !

Alors que tout semblait réglé pour un prêt avec OA de Pol Lirola vers Monza, le club italien a changé d’avis. Le directeur général Adriano Galliani a mis fin à ce dossier, l’OM va devoir trouver un autre point de chute à son latéral droit…

Prêté à Elche, Pol Lirola devait rejoindre Monza pour le reste de la saison, mais le club italien a changé d’avis alors que tout semblait réglé. Le journaliste Luca Bendoni explique que les discussions ont bien existé avec l’OM mais que maintenant c’est terminé. Le directeur général de Monza, Adriano Galliani, a confirmé la fin des négociations : « Nous avons suivi Pol Lirola pendant un certain temps, mais maintenant nous avons abandonné cet accord potentiel ». Lirola était aussi annoncé dans le viseur du Sporting…

« We have followed Pol Lirola for a while, but now we went off this possible deal », Monza CEO Galliani confirms. Talks went on with OM, but now it’s stopped. ⚪️🔵 #TeamOM pic.twitter.com/xkDvPF5jS6

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 19, 2023