Mercato OM : Cheyrou voit un gros plus avec cette recrue encore en rodage !

Ancien milieu de terrain de l’OM et désormais consultant, Benoît Cheyrou a livré son regard sur l’intégration d’Igor Paixao dans le système de Roberto De Zerbi. L’ex-Olympien estime que le Brésilien pourrait devenir une arme précieuse face aux blocs bas, grâce à sa qualité de frappe et à son profil différent de Greenwood et Weah.

L’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Benoît Cheyrou, désormais consultant sur Ligue 1+, a livré son analyse sur la progression d’Igor Paixao. Interrogé par La Provence, il a souligné l’importance que pourrait avoir l’attaquant brésilien dans certains contextes de jeu, en particulier face aux blocs bas souvent utilisés en Ligue 1.

Cheyrou rappelle d’abord les qualités aperçues lors de son passage aux Pays-Bas : « Il était plus décisif et en confiance à Feyenoord. Je ne sais pas quelles libertés lui laissait le coach, mais il doit désormais faire avec les idées très arrêtées de De Zerbi ». Pour le consultant, l’adaptation de Paixao au système du technicien italien sera déterminante.

Un profil différent de Greenwood et Weah

L’ancien milieu olympien a également analysé son utilisation sur le terrain : « On l’a vu jouer à droite à la place de Greenwood, mais je le préfère à gauche, où il peut rentrer sur son pied droit ». Une position qui pourrait maximiser ses qualités de percussion et sa capacité à frapper au but.

🗣️ “Paixao ‘est pas à 100%, c’est normal car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé”#DeZerbi : “Paixao ? Je n’aime pas trop cette question car ça fait que deux mois qu’il s’est blessé, il n’est pas dans une condition optimale. Il est fort, il l’a déjà montré en LDC. Mais il… pic.twitter.com/k4ANlCfLm5 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 29, 2025

Au-delà de l’aspect tactique, Cheyrou a mis en avant le rôle que Paixao pourrait jouer dans les matchs fermés, lorsque l’OM est confronté à une défense regroupée : « Il l’a fait en deuxième mi-temps et je pense que sa qualité de frappe servira à l’OM. Ce sera intéressant face à des blocs bas. Il a des qualités différentes de Weah, qui a besoin d’espaces. Lui va peut-être trouver des failles dans les petits espaces ».

Avec cette analyse, Benoît Cheyrou pointe donc une piste claire : utiliser Paixao comme une arme supplémentaire face aux équipes qui privilégient une stratégie défensive compacte. Un atout qui pourrait s’avérer précieux dans une saison où chaque point compte, et où les Marseillais sont régulièrement confrontés à des adversaires adoptant un bloc bas…

