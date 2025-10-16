Mercato OM : Christophe Dugarry sous le charme d’Igor Paixão !

Recrue phare du mercato estival de l’Olympique de Marseille, Igor Paixão ne laisse pas indifférent. Arrivé cet été avec l’étiquette de joueur le plus cher de l’histoire du club, le jeune attaquant brésilien suscite déjà des éloges, y compris chez les anciens de la maison olympienne. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry a tenu à souligner la qualité et la mentalité du joueur.

« Je suis agréablement surpris par son état d’esprit. Tout ce qu’il fait, il le fait à 150 %. Son QI football est très intéressant. Ce n’est pas un joueur monocorde : il a plein de qualités, il sait se déplacer sur tout le front de l’attaque et se rend utile défensivement », a expliqué l’ancien attaquant de l’OM et des Bleus.

Pour Dugarry, Paixão n’est pas qu’un talent technique : il incarne une mentalité de travail exemplaire. Toujours en mouvement, attentif au repli défensif, il impressionne par sa maturité tactique et son altruisme collectif.

« C’est un jeune joueur, il peut encore progresser. Mais j’aime ce qu’il démontre et ce qu’il dégage depuis son arrivée. J’ai envie d’y croire », conclut Dugarry, visiblement conquis.

Un bel hommage de la part d’un ancien grand du club, qui voit en Igor Paixão l’un des visages les plus prometteurs du nouvel OM version 2025.