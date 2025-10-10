Mercato OM : Civelli valide !

L’ancien défenseur argentin admire le mercato réfléchi de l’OM, qui allie qualité technique, cohésion et efficacité.

Renato Civelli, ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, s’est récemment exprimé sur le recrutement du club phocéen et n’a pas caché son admiration. Selon lui, les choix opérés dans le secteur défensif ont apporté une stabilité que l’équipe cherchait depuis plusieurs saisons. Le bilan est déjà visible. Sur les quatre derniers matches de Ligue 1, Marseille n’a encaissé qu’un but tout en inscrivant dix, un signe encourageant de solidité collective.

L’ancien défenseur marseillais met en avant plusieurs joueurs comme Medina, dont la capacité à relancer proprement rassure toute la ligne arrière, ou encore Weah, capable de s’adapter à différentes positions défensives tout en conservant une grande présence physique. Il évoque également l’importance de Pavard, dont l’expérience internationale apporte un supplément de lecture tactique et de sérénité. Pour lui, ces joueurs incarnent exactement le profil recherché : techniquement compétents, rapides, intelligents dans le placement, capables de communiquer efficacement et de maintenir une ligne défensive cohérente.

Une cohésion défensive qui fait la différence

Pour l’Argentin, le recrutement de l’OM ne se limite pas à quelques acquisitions individuelles : il s’agit d’une refonte globale de l’arrière-garde. « Marseille avait besoin de six ou sept titulaires en puissance pour prétendre à de grandes ambitions cette saison », explique-t-il lors d’un entretien à La Provence. Cette concurrence interne, loin d’être un facteur de tension, crée une émulation positive, poussant chaque joueur à donner le meilleur de lui-même à l’entraînement et en match.

Renato Civelli insiste également sur le style de jeu moderne que l’OM de Roberto De Zerbi peut désormais adopter. Grâce à la qualité technique de ses défenseurs, l’équipe peut mieux « contourner la pression adverse », verticaliser rapidement le jeu et limiter les pertes de balle dangereuses. Selon lui, ces éléments faisaient défaut par le passé et rendaient l’équipe vulnérable dans des phases cruciales. L’actuel recrutement permet donc de combler ces lacunes tout en renforçant la confiance collective.

Vers des ambitions à long terme

Civelli considère que l’OM a fait un travail intelligent et réfléchi : le club ne s’est pas contenté de recruter, il a bâti une arrière-garde adaptée à ses ambitions et à son style de jeu. « J’ai le sentiment que l’OM a recruté les bons profils pour appliquer ces consignes, minimiser les erreurs. Cela manquait de qualité technique et de vista ; Emerson, Aguerd et Pavard les ont pour contourner la pression, verticaliser à la moindre ouverture. Ils sont aussi très rapides pour rattraper les coups, lorsque ça part dans leur dos. Et Pavard… c’est vraiment un énorme renfort. Leo (Balerdi) ? C’est quand même plus facile de faire son métier dans de bonnes conditions… »

Le défi reste maintenant de maintenir cette dynamique sur l’ensemble de la saison et de transformer cette solidité défensive en résultats concrets, tant en championnat qu’en compétitions européennes. Selon l’argentin, si Marseille parvient à conserver cette cohésion et cette efficacité, le club pourrait non seulement stabiliser sa défense, mais aussi poser les bases d’un projet ambitieux à long terme.