Selon El Chiringuito, l’Olympique de Marseille suivrait avec attention la situation de l’attaquant du Real Madrid, Endrick. Le média espagnol évoque même une possible offre de prêt dès le mercato d’hiver. Une information qui surprend, tant le jeune Brésilien de 19 ans est déjà au centre de toutes les attentions à Madrid et au Brésil, où il est régulièrement cité parmi les grands espoirs de la Seleção.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2024, Endrick est considéré comme un pari à long terme pour le club merengue. L’an passé, pour sa première saison, il a montré de belles promesses avec 7 buts et 1 passe décisive, malgré un temps de jeu limité — le 21e de l’effectif. Mais depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, l’ancien joueur de Palmeiras semble avoir disparu des plans du technicien espagnol.

Endrick, une piste inattendue pour un poste déjà bien fourni

Endrick is the only outfield player in Real Madrid’s team to not feature on the pitch for Xabi Alonso this season 😬❌ pic.twitter.com/SSf74KEV9y — OneFootball (@OneFootball) October 10, 2025



C’est dans ce contexte que son nom a été associé à l’OM, où Roberto De Zerbi dispose déjà de trois attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et le jeune Vaz. De quoi s’interroger sur la logique sportive d’un tel mouvement. Le club phocéen a déjà été cité à plusieurs reprises dans des rumeurs exotiques, souvent relayées par la presse étrangère, sans qu’aucun contact concret n’ait jamais été établi.

A noter que Gouiri et Aubameyang vint participer à la CAN avec l’Algérie et le Gabon. La Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et ne devrait pas avoir un impact fort sur l’OM qui sera en tr^ve hivernal pendant la majorité de l’épreuve…

Pour autant, certains observateurs estiment qu’un prêt sans option d’achat pourrait représenter une opportunité intéressante. Endrick possède un profil explosif et imprévisible, capable d’apporter de la fraîcheur et de la profondeur à un collectif en constante évolution sous la houlette de De Zerbi.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a émergé du côté de la Canebière. Le dossier reste purement hypothétique, alimenté par le faible temps de jeu de l’attaquant. Mais comme souvent avec le mercato, il suffit d’une opportunité pour transformer une rumeur en réalité.