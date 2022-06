Claudinho, le milieu offensif brésilien est associé à l’OM depuis ce week-end, Dominique Baillif spécialiste du football brésilien nous en dit un peu plus sur celui qui a terminé meilleur joueur du championnat russe.

Alors que son contrat se termine en 2026, le brésilien devrait quitter la Russie cette été. Le joueur a vu sa côte encore grimper cette saison après une superbe saison au Zénith. Il serait dans les petits papiers de l’OM mais qui devra faire face à la concurrence de la Roma. Même si son agent a depuis démentie un départ cet été, Dominique Baillif spécialiste du football brésilien nous dresse le portrait du milieu offensif brésilien, Claudinho.

« Tu ne fais pas venir Claudinho pour le mettre sur le banc » – Baillif

« Pour Claudinho j’ai vu ça hier. Maintenant, c’est vrai que c’est un joueur qui a été proposé à Marseille il y a à peu près un mois, fin mai et l’agent avait eu un premier retour il y a trois semaines que financièrement c’était très compliqué du côté de Marseille parce qu’à l’époque le Zenit demandait un transfert entre 20 et 22 millions d’euros, il a un salaire annuel de 2,5 millions net. Donc à ce moment-là, Marseille avait indiqué à l’agent que financièrement il n’avait pas les capacités pour le faire. Maintenant il y a eu, le retour de la DNCG qui a donné le feu vert du moins pour Marseille, à voir ce que ça va donner, quels seront les moyens financiers. Du côté du Zénit, il y a la FIFA qui a renouvelé la possibilité pour les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et en Russie de négocier un départ facilité pour cette année à cause du contexte et de la guerre en Ukraine. Du coup les joueurs étrangers peuvent demander à être prêtés sur une saison, sur des prêts payants ou des prêts gratuits mais on peut faciliter les départs pour les joueurs étrangers. Donc voilà peut-être que financièrement là aussi ça peut changer la donne pour l’Olympique de Marseille. Maintenant, concernant le joueur il est arrivé la saison dernière de Redbull Bragantino, du côté du Zenith il a terminé meilleur joueur, il a été élu meilleur joueur du championnat russe la saison dernière, c’est un joueur qui s’est adapté assez rapidement. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)

Claudinho, un redoutable passeur décisif

C’est un milieu de terrain offensif plutôt axial il peut évoluer sur le côté gauche, c’est un droitier mais c’est plutôt un joueur axial parce qu’il n’a pas la vitesse ou la percussion pour évoluer à un poste on va dire d’ailier spécialisé sur un côté. Mais dans sa qualité technique, sa qualité de passe, c’est un redoutable passeur décisif, très bon tireur de coup de pied arrêté, c’est pas un très grand gabarit mais qui résiste bien aux chocs et on va dire qui est assez costaud dans les duels. Et techniquement voilà c’est un joueur qui est très fin, qui peut faire la différence par le dribble, par les passes, par les buts aussi, c’est un joueur qui est assez réaliste devant les buts adverses. C’est un joueur qui est assez intéressant pour un club comme l’Olympique de Marseille, dans un registre un peu à la Dimitri Payet. Là si tu prends Claudinho c’est vraiment pour le concurrencer très clairement parce que tu fais pas venir Claudinho pour le mettre sur le banc je pense aujourd’hui. Il a montré sur sa saison au Zénith qu’il était capable de s’imposer dans un club européen, il a joué la ligue des champions. C’est un joueur qui aujourd’hui est mûr et mature je pense pour le football européen. Ce serait plus un rôle derrière l’attaquant de numéro 10 un peu à l’ancienne mais comme je l’ai dit, il peut jouer aussi côté gauche comme a pu le faire Payet qui n’est pas non plus le joueur le plus rapide aujourd’hui il a pu évoluer sur le côté gauche de temps en temps. Mais c’est un joueur qui aujourd’hui, représente une plus-value pour un effectif comme l’Olympique de Marseille je pense dans le secteur offensif, il a joué les jeux olympiques en 2021 de Tokyo, il était titulaire sur tous les matchs du Brésil qui avait remporté ces jeux olympiques, il n’a pas encore été sélectionné avec le Brésil mais voilà si jamais il venait signé à Marseille et qu’il faisait de bonnes prestations un peu à l’image de Gerson je pense qu’il aurait toute sa place. » Dominique Baillif – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)