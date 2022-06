D’après Foot Mercato, Pablo Longoria souhaiterait tout donner pour récupérer William Saliba… Fabrizio Romano explique ce lundi que les espoirs sont minces de voir le Français ailleurs qu’à Arsenal.

Cette saison, l’Olympique de Marseille a pu compter sur un grand William Saliba qui s’est parfaitement intégré dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Le défenseur central a convaincu tout le monde à Marseille mais ses performances ont passé la Manche et ont également séduit Arsenal.

Les Gunners seraient prêts à lui offrir un nouveau contrat d’après les informations de Fabrizio Romano… Dans tous les cas, il devrait être un joueur d’Arsenal la saison prochaine à moins d’une énorme offre sur la table des Londoniens…

« La situation de William Saliba : Les rumeurs de prêt sont loin d’être exactes, le conseil d’administration d’Arsenal et Mikel Arteta comptent tous deux sur Saliba dans l’équipe pour la saison prochaine. On m’a dit que la situation ne pouvait changer qu’en cas d’offre folle. Arsenal lui fait confiance et souhaite discuter d’un nouveau contrat. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (27/06/22)

