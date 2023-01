Mercato OM : Claudinho, fausse piste !

L’Olympique de Marseille est bien à la recherche d’un joueur qui peut évoluer derrière l’attaquant. Alors que Daily Mercato, affirmait que le club aurait bien formulé une offre pour Claudinho, cette option a été démentie par FootMercato !

Avec le départ de Gerson et la blessure d‘Amine Harit, l‘Olympique de Marseille serait bien à la recherche d’un joueur capable d’évoluer derrière l’attaquant. Le club hésitait à se renforcer au poste de buteur mais se serait ravisé après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi et souhaiterait prendre un milieu offensif.

L’OM n’est pas intéressé par Claudinho

Selon Daily Mercato affirme qu’une offre aurait même été formulée pour Clauinho. Le média spécialisé, le Zenith St Pétersbourg réclamerait 40M€ pour laisser filer le milieu offensif brésilien. Une somme qui parait bien trop importante pour que l’OM signe le joueur. Une information démentie par Santi Aouna, journaliste pour FootMercato : « L’OM n’est pas intéressé par Claudinho, le milieu offensif du Zénith. Il ne fait pas partie des joueurs ciblés à ce poste. »

🚨Info: Claudinho 🇧🇷💫 ▫️L'OM n'est pas intéressé par Claudinho, le milieu offensif du Zénith. ▫️ Il ne fait pas partie des joueurs ciblés à ce poste. pic.twitter.com/IPlNIycQSh — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 16, 2023

Un milieu offensif au profil Harit, mais pas de piston

Il y a quelques jours, lors de la conférence de presse de présentation de Ruslan Malinovskyi au stade vélodrome, Pablo Longoria a évoqué la suite du mercato et le profil recherché.

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)