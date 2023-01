Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission l’After Foot, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur la défaite du PSG et la course au titre relancée avec l’OM et Lens.

A lire aussi : OM : le PSG battu ! La Ligue 1 relancée ?

En s’inclinant face à Rennes (1-0) en match de clôture de la 19e journée de Ligue 1, le PSG a peut être relancé l’intérêt de ce championnat de France. En effet, Lens et l’OM ne comptent respectivement plus que deux et cinq points de retard sur le leader de Ligue 1. Pour le journaliste de RMC Sport, Daniel Riolo, l’OM est désormais un candidat au titre sérieux.

Riolo : « Au vu de ce que produit le PSG, c’est la victoire de Rennes ce soir. C’est un match « normal ». On n’est plus dans la config’ ‘Le monstre et le petit.’ Le PSG est devenu tellement banal qu’une équipe en face qui met un gros pressing et qui y croit peut battre le PSG. » pic.twitter.com/242FiHMH1Z — After Foot RMC (@AfterRMC) January 15, 2023

A lire aussi : Riolo : « Le PSG doit faire très attention à l’OM »