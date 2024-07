Mercato OM : Clause de rachat, bonus… les chiffres détaillés du transfert de Greenwood !

L’OM a peut-être recruté sa future star en attaque avec le transfert de Mason Greenwood. Un transfert onéreux pour le club olympien qui a déboursé pas loin de 30 millions d’euros pour s’offrir l’anglais. Plusieurs clauses ont été intégrées dans le deal, notamment une permettant à Manchester United de racheter le joueur.

L’OM est parvenu à trouver un accord avec Manchester United pour le transfert de Mason Greenwood ! Souhaité par De Zerbi, l’ailier anglais s’est engagé avec l’OM pour une durée de 5 ans et un montant estimé à 30 millions d’euros, bonus compris. Un transfert qui a beaucoup fait parler et qui a beaucoup divisé les supporters marseillais en raison de ses affaires de violence conjugal.

A lire aussi : Mercato OM: changement de cap pour Gigot ?

Une opportunité pour l’OM qui cherche à se reconstruire entièrement depuis l’arrivée de De Zerbi. Après une saison presque chaotique pour le club de la cité phocéenne, Longoria espère remettre son équipe sur les rails de l’Europe. Cependant, cette reconstruction a un prix et l’OM a dû sortir le chèque pour s’offrir l’ailier anglais, ainsi que les autres recrues.

4M€ de bonus sur Greenwood reste au moins 3 ans ?

A lire aussi : Mercato OM : Quel gardien ? Une surprise à venir ?

Annoncés à environ 30 millions d’euros, les chiffres exacts du transfert sont désormais connus. Selon footmercato, le montant exact est de 23,6M€, les bonus seraient de 8 millions d’euros. La moitié de cette somme sera reversée à Manchester United si l’attaquant reste au moins 3 ans à l’OM. Une clause de 50% sur la plus-value d’une vente est également comprise mais une autre clause secrète permettant au club anglais de racheter son joueur serait également incluse. Le montant de la clause de rachat n’aurait cependant pas fuité.