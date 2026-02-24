Mercato OM : Comment ça se passe pour Robinio Vaz ?

Transféré lors du mercato hivernal, Robinio Vaz a quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’AS Roma dans une opération marquante. Un mois après son arrivée en Serie A, le jeune attaquant commence à prendre ses repères. Son adaptation et son temps de jeu restent au centre des attentions.

Le transfert de Robinio Vaz vers la AS Roma a constitué l’un des dossiers majeurs du mercato hivernal marseillais. À 19 ans, l’attaquant formé à l’Olympique de Marseille a été cédé pour 25 M€, avec 10 % à la revente. Une vente significative pour un joueur qui n’aura disputé que 22 matches sous le maillot phocéen.

Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Robinio Vaz avait pourtant montré des signes prometteurs en première partie de saison, avec quatre buts et deux passes décisives en 14 apparitions. Des statistiques qui avaient contribué à renforcer sa valeur marchande avant son départ vers l’Italie.

Une intégration progressive en Serie A

Depuis son arrivée à Rome, Robinio Vaz a disputé 64 minutes réparties sur quatre rencontres. Un volume de jeu limité mais cohérent avec son statut de jeune recrue et de pari sur l’avenir.

Malgré l’absence de but pour l’instant, ses entrées face à l’AC Milan et au Napoli ont attiré l’attention. L’attaquant a affiché de l’agressivité et de l’explosivité, des qualités régulièrement soulignées par les observateurs italiens.

Gasperini temporise sur son évolution

Son entraîneur, Gian Piero Gasperini, a publiquement appelé à la patience : «Vaz est un investissement important pour le club. Il est très jeune et n’a fait que des apparitions en tant que remplaçant jusqu’à présent. Son prix d’achat constitue un fardeau, car il change naturellement la perception que les gens ont de lui. J’essaie d’évaluer à quel point il peut être utile à la Roma à court terme, car je suis convaincu qu’il le sera beaucoup à l’avenir».

Le technicien italien a également insisté sur les exigences du championnat : «Nous devons l’évaluer avec soin en nous basant sur ce que nous voyons à l’entraînement et lors de ses entrées en jeu. Il n’est pas facile de s’intégrer immédiatement dans un championnat exigeant comme la Serie A en cours de saison».

Engagé en Europa League, Robinio Vaz devra attendre les phases à élimination directe pour potentiellement élargir son exposition européenne. Éliminée de la Coupe d’Italie par le Torino, la Roma concentre désormais ses objectifs sur la Serie A et la scène continentale.