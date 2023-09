OM : Le gros coup de gueule de Duga contre Longoria

Après la rencontre face au PSG ce dimanche, les réactions se sont enchaînés dans les médias et les réseaux sociaux. Pour Christophe Dugarry, Pablo Longoria est le principal fautif de cette déroute.

Sur RMC ce lundi dans Rothen S’enflamme, Christophe Dugarry s’est exprimé sur la défaite cuisante des Marseillais face au PSG sur le score de 4-0. Pour l’ancien joueur de l’OM et international français, cette prestation ne doit pas simplement être mise sous le tapis suite à la situation difficile que traverse le club. Pour lui, le mal est plus profond et le recrutement n’a pas été assez qualitatif…

« Je pense que l’OM a montré ses limites. Le contexte, forcément, il a joué, mais je pense que c’est une part infime. Je pense que Marseille a montré ses limites et moi je suis inquiet pour l’OM, explique Dugarry sur RMC. Je suis inquiet parce que parce que je pense qu’il y a des joueurs qui ont montré qu’ils n’étaient pas capable d’enchaîner trois matches d’affilée dans une semaine. Après ce match très faible face à Toulouse, il y a eu une reprise dans une organisation très ambitieuse de la part de Pancho à Amsterdam, qui leur a permis de se relancer. Mais ça a été très compliqué au début, ils ont montré beaucoup de caractère et trois jours après, tu te prends ce Paris Saint-Germain là qui est deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois plus fort que Marseille. Les Marseillais, ils ont pris l’eau. Après, quand je regarde la composition d’équipe et l’organisation, j’adore Pancho, c’est c’est un copain… Je pense que c’était très difficile pour lui de trouver la meilleure organisation. « Je pense que là, il s’est peut être un petit peu trompé aussi sur cette organisation là. Il y a quelques heures, il y a quelques semaines, il ne savait pas qu’il allait être entraîneur. Je ne sais même pas s’il y a quelques années, il savait qu’il allait être adjoint un jour. C’est un amoureux de l’OM. Je sais qu’il a tout fait pour que les choses se passent du mieux possible. Mais le résultat a été là. Tactiquement, techniquement, physiquement, ils ont été submergés. »

Je ne veux pas m’en prendre à Pancho, mais à Pablo Longoria

« Après, quand je vois la composition d’équipe des Marseillais, je ne veux pas m’en prendre à Pancho, mais à Pablo Longoria, l’ami Pablo. Quand est ce qu’il va nous expliquer Vitinha? Quand est ce qu’il se met à jouer au foot ? Parce que c’est bien beau de nous de nous faire recruter un mec à 35 millions d’euros… Puis t’as Aubameyang. 36 ans, c’est compliqué. Ounahi? Bon joueur, bon technicien. Mais il a fait quoi dans sa carrière ? Il a fait une bonne Coupe du monde mais à Angers, il a été transparent, l’équipe est descendue. Rongier je ne le vois pas progresser même si ça reste un bon joueur de Ligue 1. Il n’y a pas de problème. Mais je vois aucun progrès chez ce garçon, affirme l’ancien joueur de l’OM. Derrière Balerdi, Gigot, Mbemba écoute, c’est peut être des bons joueurs, mais je trouve que cet effectif de l’OM, il montre des limites qui m’inquiètent et je suis très inquiet. Ils ont intérêt de trouver un bon entraîneur très rapidement parce que je suis très inquiet sur cet effectif de l’Olympique de Marseille et je ne parle pas du petit Harit aussi. C’est un très bon joueur de football. Tous ces joueurs sont des bons joueurs de football. Il a fait quoi ? Être un bon joueur de football et jouer à l’Olympique de Marseille, ce n’est pas du tout la même chose. Et je trouve que les joueurs là aujourd’hui, sur un match aussi important face au Paris Saint-Germain, même si le contexte était compliqué et difficile, ils ont montré de vraies carences et de vraies limites qui succèdent à d’autres limites qu’ils montrent depuis le début de la saison. Attention, ce n’est pas juste sur ce match là. Là, ça a été encore plus criant, ça a été encore plus inquiétant et moi, je suis inquiet. Sincèrement, je suis inquiet pour la saison de l’OM. Le contexte y joue mais il n’y a pas que ça, c’est une part infime.