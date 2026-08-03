Mercato OM : Coup de theatre pour Jeffrey de Lange

Annoncé sur le départ, Jeffrey de Lange ne rejoindra finalement pas le FC Twente. Selon Foot Mercato, les discussions avec l’Olympique de Marseille ont pris fin et le club néerlandais a choisi d’avancer sur une autre piste.

Twente abandonne le dossier De Lange

L’avenir de Jeffrey de Lange reste incertain, mais une porte vient de se refermer. D’après les informations de Foot Mercato, le gardien de l’OM ne rejoindra pas le FC Twente cet été.

Les échanges entre le club néerlandais et la direction marseillaise ont pris fin. Twente aurait finalement décidé d’accélérer sur le dossier Joël Drommel, actuellement sous contrat avec le PSV Eindhoven.

Cette décision éloigne donc définitivement De Lange d’un retour aux Pays-Bas sous les couleurs de Twente.

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Une situation toujours floue à l’OM

Le portier néerlandais de 28 ans reste néanmoins susceptible de quitter Marseille avant la fermeture du mercato. Son avenir demeure ouvert, alors que l’OM pourrait également perdre Gerónimo Rulli, suivi par Manchester City.

Les deux gardiens sont encore sous contrat avec le club olympien jusqu’en juin 2027. La situation du poste devient donc particulièrement sensible pour la direction marseillaise.

À ce stade, Foot Mercato ne fait état d’aucune autre destination concrète pour Jeffrey de Lange. Le joueur reste donc à Marseille, mais son statut pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.