Mercato OM : une offre de 13 M€ pour une première recrue ?

L’Olympique de Marseille serait passé à l’action pour Rafik Belghali. Selon Tuttomercatoweb, le club olympien a transmis une offre officielle à l’Hellas Vérone pour le latéral droit de 24 ans, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat.

L’OM propose un prêt avec obligation d’achat

Toujours à la recherche d’un renfort au poste de latéral droit, l’Olympique de Marseille aurait avancé concrètement sur la piste Rafik Belghali.

Selon les informations de Tuttomercatoweb, l’OM a formulé une offre officielle à l’Hellas Vérone. La proposition marseillaise porterait sur un prêt initial assorti d’une obligation d’achat à l’issue de la saison.

La valeur totale de l’opération atteindrait environ 13 millions d’euros. Un montant encore inférieur aux 15 millions d’euros réclamés par le club italien.

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Un accord possible si Marseille augmente son offre

Les discussions se poursuivraient entre les deux clubs. D’après le média italien, un accord pourrait être trouvé si l’OM accepte d’améliorer sa proposition.

Aucune entente définitive n’est toutefois annoncée à ce stade. Marseille aurait donc effectué une première offensive concrète, mais doit encore se rapprocher des exigences financières de Vérone.

Le montage proposé permettrait à l’OM de limiter le coût immédiat de l’opération, avant de régler l’indemnité de transfert définitive à l’issue du prêt.

Une forte plus-value en perspective pour Vérone

L’Hellas Vérone pourrait réaliser une importante plus-value dans ce dossier. Le club italien avait recruté Rafik Belghali au KV Malines pour environ 2 millions d’euros lors du précédent mercato estival.

Une vente proche de 13 à 15 millions d’euros permettrait donc à Vérone de multiplier largement son investissement initial en seulement une saison.

Pour l’OM, cette piste répond à l’un des besoins identifiés de l’effectif. Le club marseillais cherche un joueur capable de renforcer le couloir droit, mais la finalisation de l’opération dépendrait désormais d’un effort financier supplémentaire.