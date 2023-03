Mercato OM : Danger réel concernant Tudor ?

Igor Tudor pourait boucler une belle saison à l’OM s’il termine deuxiéme. malgré l’échec en Ligue des Champions et Coupe de France, le technicien croate dispose d’une belle cote sur le marché au point d’être la priorité des dirigeants de la Juventus en cas de départ de Massimiliano Allegri en fin de saison.

La belle saison réalisée par Igor Tudor à l’Olympique de Marseille ne passe pas inaperçue de l’autre côté des Alpes. En effet, selon les informations de Tuttosport, l’entraîneur croate serait la priorité des dirigeants italiens en cas de départ de Massimiliano Allegri. Le départ du technicien italien apparaît cependant comme peu probable en raison de son important salaire (7 millions d’euros annuels jusqu’en 2025). En interne, Allegri serait également très apprécié par la nouvelle direction qui reconnaisse la qualité de son travail durant cette saison particulière où la Juventus a été sanctionné de 15 points. Malgré cette lourde sanction, le club est 7ème à seulement 4 points des places européennes.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Balbir a un avis bien tranché sur l’avenir de Tavares

Tudor, le candidat idéal

S’il devrait rester au moins jusqu’à la fin de la saison en cours, l’avenir à long terme de Massimiliano Allegri est incertain. Les dirigeants piémontais ne seraient pas contre un départ de l’entraîneur italien pour débuter un nouveau cycle à Turin. Igor Tudor a laissé un excellent souvenir à la Juventus lors de son passage comme joueur (1999-2007). Il a aussi déjà officié en tant qu’entraîneur adjoint d’Andrea Pirlo lors de la saison 2020-2021. Sa connaissance du club font de lui le candidat idéal à la succession de Massimiliano Allegri, ajoute Tuttosport.

Il nous fait comprendre que c’est lui le boss

« C’est un entraîneur fidèle à lui-même. Il est comme il est. Il ne triche pas, il a son caractère. Cela peut être dur parfois mais il sait aussi se montrer agréable. C’est quelqu’un de très exigeant qui n’a pas peur d’employer des mots durs, des mots qui peuvent blesser. Parfois ce n’est pas plus mal. Il vaut mieux entendre des choses qui blessent plutôt que de se faire caresser dans le sens du poil pendant six mois. Il est à l’image de l’OM, il va droit au but dans ce qu’il veut, dans ce qu’il a à dire et dans ce qu’il demande aux joueurs. (…) Il m’a beaucoup été mentalement. Je suis quelqu’un de sanguin, aujourd’hui avec lui, je me rends compte que je suis un peu plus calme. Il m’a fait comprendre que ce n’est pas moi qui décide. Même si je veux me rendre utile sur certains points, il a sa philosophie, son style de jeu. Il veut qu’on le suive à 200%. Même s’il est à l’écoute de tous les joueurs, c’est lui le boss, il veut nous le faire comprendre. » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (15/03/2023)