Mercato OM : Daniel Riolo confirme une “brocante” et “3 joueurs” à exfiltrer !

Pour Daniel Riolo, l’Olympique de Marseille entre dans une nouvelle phase de son projet. Dans l’After Foot sur RMC Sport, l’éditorialiste estime que le club va devoir vendre plusieurs joueurs dès cet été et poursuivre cette politique lors des prochains mercatos afin de répondre à ses impératifs financiers.

Daniel Riolo voit un changement profond à l’OM

À l’occasion de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a livré une analyse très ferme de la situation actuelle de l’OM. Selon lui, le club phocéen ne considère désormais aucun joueur comme intransférable. « Il y a une seule vérité, tout le monde est à vendre. Il n’y a pas un joueur qui n’est pas à vendre. Il n’y a pas un joueur, mais pas un qui sera retenu. D’ici fin août, trois doivent absolument partir », a-t-il déclaré sur les ondes de RMC Sport.

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D’après le journaliste, cette évolution s’inscrit dans un contexte économique qui impose au club de réaliser d’importantes ventes au cours des prochains mois.

Une lecture de l’interview de Stéphane Richard

Pour appuyer son analyse, Daniel Riolo s’est notamment référé à l’entretien accordé par Stéphane Richard à La Provence. Selon lui, cette prise de parole confirme un changement de stratégie au sein du club marseillais. « Tout est complètement en train de changer à l’OM. Il va falloir tout nettoyer, il n’y a plus d’oseille. Il faut, juin de l’année prochaine, 90 M€ de plus-value. Plus-value, c’est énorme », a expliqué le journaliste sur RMC Sport.

Ce chiffre est évoqué par Daniel Riolo dans son analyse de la situation financière de l’OM. Il ne s’agit pas d’une déclaration attribuée directement à Stéphane Richard dans cet article.

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Un mercato qui pourrait s’étaler sur plusieurs fenêtres

Selon Daniel Riolo, les départs ne devraient pas s’arrêter à la fin du mercato estival. Toujours sur RMC Sport, il estime que la politique de ventes pourrait se poursuivre dès le prochain mercato hivernal, puis lors de l’été suivant. « La suite de la brocante, ça sera en janvier. Janvier, ça partira en fonction de où tu seras au classement. En janvier, il y a deuxième fournée. Et après, l’été prochain, c’est la même. Donc c’est grosse vente dès cet été, deuxième fournée janvier, et juin pareil, il y aura à vendre », a-t-il affirmé.

Dans cette perspective, le recrutement piloté par Grégory Lorenzi prendra une importance particulière. Selon Daniel Riolo, la capacité du dirigeant marseillais à remplacer les joueurs susceptibles de quitter le club sera déterminante pour la compétitivité de l’OM lors des prochaines saisons.