Mercato OM : Daniel Riolo explique le déclassement de la piste Galtier, et évoque un coach étranger !

Alors que l’avenir du banc de l’Olympique de Marseille continue d’alimenter les débats, Daniel Riolo a livré plusieurs informations sur les profils étudiés par le club phocéen. Sur RMC, le journaliste a notamment évoqué le nom de Sergio Conceiçao et les contraintes salariales qui entourent certains entraîneurs ciblés par l’OM.

Depuis plusieurs semaines, les spéculations se multiplient autour du futur entraîneur de l’OM. Dans ce contexte, Daniel Riolo a apporté des précisions sur la réflexion menée en interne à Marseille, en citant notamment le profil de Sergio Conceiçao, régulièrement associé au club olympien ces derniers mois.

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Conceiçao, un profil jugé compatible avec l’OM

Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a détaillé les qualités qui pourraient rapprocher Sergio Conceiçao de l’Olympique de Marseille :

“Il y a des noms qui reviennent très régulièrement autour de l’OM comme celui de Conceiçao. C’est un gars qui a de l’expérience, il n’a pas tout fait bien dans sa carrière, mais il a une vraie personnalité qui comme ça sur le papier, peut coller avec l’OM.”

L’ancien entraîneur du FC Porto possède une solide réputation en Europe après plusieurs saisons marquantes au Portugal. Son tempérament et son exigence sont souvent considérés comme compatibles avec le contexte marseillais, où la pression médiatique et populaire reste particulièrement forte.

Le dossier entraîneur freiné par les salaires

Daniel Riolo a également insisté sur un élément central dans ce dossier : la question financière. Selon le journaliste de RMC, les prétentions salariales de certains techniciens compliquent fortement les discussions pour l’OM.

“Mais attention, ce sont des entraîneurs qui demandent beaucoup d’argent. Et le marché du Golfe donne à ces gens-là des salaires de fou. C’est aussi pour ça que Galtier a été écarté de la piste numéro 1, salaire trop important”.

Cette déclaration confirme que la direction marseillaise doit composer avec une forte concurrence économique venue du Golfe, capable de proposer des rémunérations largement supérieures aux standards de la Ligue 1. Le nom de Christophe Galtier avait effectivement circulé avec insistance ces dernières semaines autour de l’OM, avant que la piste ne perde en intensité.

Dans un marché des entraîneurs particulièrement tendu, l’Olympique de Marseille semble donc devoir arbitrer entre ambition sportive et maîtrise budgétaire à l’approche de la prochaine saison.