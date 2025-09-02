Mercato OM : Daniel Riolo explique pourquoi le recrutement a été aussi tardif !

Alors que l’Olympique de Marseille a bouclé un mercato spectaculaire avec douze recrues de haut niveau, le journaliste Daniel Riolo a salué la qualité de l’effectif tout en pointant du doigt un timing tardif qui interroge. Entre enthousiasme et scepticisme, l’analyse met en lumière les enjeux d’un mercato mené à la dernière minute.

Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, a livré une analyse contrastée du mercato estival de l’Olympique de Marseille, qui a vu douze arrivées majeures conclues dans les ultimes heures de la fenêtre de transferts.

D’un côté, le journaliste se déclare convaincu par la qualité de l’effectif désormais constitué : « Globalement, ça ne peut qu’être bien pour l’OM vu qu’il n’y a que des bons joueurs. … Il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille. C’est clair, net. ». Il souligne ainsi l’impact potentiel d’un groupe complet, renforcé à tous les niveaux.

ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato

🗣️ @DanielRiolo tire un bilan positif du mercato marseillais. pic.twitter.com/y0XP6YD45S — After Foot RMC (@AfterRMC) September 1, 2025



Malgré l’enthousiasme pour le mercato, Riolo s’inquiète du moment choisi : “Mais pourquoi si tard ? … Au moment où tu as deux défaites, un climat de crise avec De Zerbi qui n’a pas l’air de trop comprendre… Alors pourquoi ?”.

Il avance une raison économique : « La réponse, c’est que ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato. Ça devient un classique. »

Côté actualité, les données sont précises et récentes : en tout, douze recrues ont été officialisées à la fin du mercato. Parmi les nouvelles arrivées figurent des noms prestigieux comme Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren ou encore Facundo Medina. En parallèle, l’OM a enregistré des départs importants (Adrien Rabiot, Jonathan Rowe, Luis Henrique, Quentin Merlin…), confirmant la refonte complète de l’effectif.