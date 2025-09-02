Info Chrono
Accueil / OM Actualités / Mercato OM : Daniel Riolo explique pourquoi le recrutement a été aussi tardif !
OM Actualités

Mercato OM : Daniel Riolo explique pourquoi le recrutement a été aussi tardif !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Daniel Riolo journaliste RMC Sport
Journalsite de RMC Sport, Daniel Riolo, photo icon Sport

Alors que l’Olympique de Marseille a bouclé un mercato spectaculaire avec douze recrues de haut niveau, le journaliste Daniel Riolo a salué la qualité de l’effectif tout en pointant du doigt un timing tardif qui interroge. Entre enthousiasme et scepticisme, l’analyse met en lumière les enjeux d’un mercato mené à la dernière minute.

 

Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, a livré une analyse contrastée du mercato estival de l’Olympique de Marseille, qui a vu douze arrivées majeures conclues dans les ultimes heures de la fenêtre de transferts.

 

 

D’un côté, le journaliste se déclare convaincu par la qualité de l’effectif désormais constitué : « Globalement, ça ne peut qu’être bien pour l’OM vu qu’il n’y a que des bons joueurs. … Il y a des années qu’on n’a pas vu un effectif aussi fort à Marseille. C’est clair, net. ». Il souligne ainsi l’impact potentiel d’un groupe complet, renforcé à tous les niveaux.

 

ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato

 


Malgré l’enthousiasme pour le mercato, Riolo s’inquiète du moment choisi : “Mais pourquoi si tard ?Au moment où tu as deux défaites, un climat de crise avec De Zerbi qui n’a pas l’air de trop comprendre… Alors pourquoi ?”.

Il avance une raison économique : « La réponse, c’est que ça coûte moins cher de faire ces coups-là en toute fin de mercato. Ça devient un classique. » 

 

Côté actualité, les données sont précises et récentes : en tout, douze recrues ont été officialisées à la fin du mercato. Parmi les nouvelles arrivées figurent des noms prestigieux comme Benjamin Pavard, Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren ou encore Facundo Medina. En parallèle, l’OM a enregistré des départs importants (Adrien Rabiot, Jonathan Rowe, Luis Henrique, Quentin Merlin…), confirmant la refonte complète de l’effectif.

