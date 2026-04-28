Mercato OM : Daniel Riolo fait un constat sur un problème majeur !

Au lendemain du nul concédé par l’OM face à Nice (1-1), Daniel Riolo a dressé un constat sévère sur la situation marseillaise dans L’After Foot sur RMC. Le journaliste estime que les tensions internes observées ces derniers jours traduisent un problème de gestion du vestiaire, qu’il juge aujourd’hui évident.

« Ça fait un moment que beaucoup de joueurs sont mauvais. Beye s’embrouille avec Abdelli, il s’est aussi embrouillé avec Greenwood il y a trois jours, ça a clashé très fort. Il n’arrive pas à gérer le vestiaire, il y a un souci clairement », a déclaré Daniel Riolo dans l’émission de RMC.

Une sortie qui intervient alors que L’Équipe révélait dimanche plusieurs tensions internes au sein du groupe marseillais après le match nul contre Nice, notamment un échange tendu entre Habib Beye et Himad Abdelli dans le vestiaire, ainsi que de nouvelles crispations autour de Mason Greenwood.

Le nombre de joueurs qui ont échoué à l’OM

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Sur RMC, Riolo a élargi son analyse au fonctionnement global du groupe marseillais, estimant que les difficultés actuelles dépassent le seul résultat contre Nice. « On voit bien qu’il n’y a rien qui fonctionne », a-t-il poursuivi dans L’After Foot, pointant une dégradation plus profonde du climat interne.

Le journaliste a également replacé ces tensions dans une séquence plus large, en remontant aux derniers mois du passage de Roberto De Zerbi sur le banc marseillais. Selon lui, les difficultés de gestion du groupe ne datent pas de l’arrivée d’Habib Beye.

« Remontons trois mois en arrière ou même la saison dernière, il fallait aussi voir comment De Zerbi parlait aux joueurs, c’est aussi très violent » explique-t-il avant de souligner les difficultés rencontrées par de nombreux joueurs passés par Marseille ces deux dernières saisons.

« Le nombre de joueurs qui ont échoué à l’OM depuis deux ans, c’est assez terrible. Ils partent de Marseille et ils sont meilleurs », a-t-il conclu dans L’After Foot.