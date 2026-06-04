Mercato OM : Daniel Riolo juge le choix Bruno Genesio

Alors que Bruno Genesio se rapproche du banc de l’Olympique de Marseille, les soutiens se multiplient autour du technicien français. Après Éric Di Meco, c’est au tour de Daniel Riolo de se montrer particulièrement enthousiaste à l’idée de voir l’ancien entraîneur de Lille prendre les commandes du club phocéen. Pour l’éditorialiste de RMC, l’OM s’apprête à miser sur une valeur sûre du football français.

Genesio, un profil qui rassure

Depuis plusieurs jours, Bruno Genesio apparaît comme le grand favori pour succéder à Habib Beye à la tête de l’OM. Malgré quelques derniers détails à régler et l’attente du verdict de l’UEFA concernant la situation financière du club, les discussions avancent positivement entre les différentes parties.

Pour Daniel Riolo, le choix de la direction marseillaise est particulièrement cohérent.

« J’ai du mal à lui trouver de réels échecs. Pour Marseille, c’est une valeur sûre de le prendre. Tu ne pars pas dans l’inconnu. »

Une analyse qui rejoint celle de nombreux observateurs, séduits par l’expérience accumulée par Genesio au fil de ses passages à Lyon, Rennes et Lille.

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Un entraîneur capable de gérer la pression

L’une des principales qualités mises en avant par Riolo concerne la capacité de Bruno Genesio à gérer un groupe et à maintenir l’équilibre dans un vestiaire.

Un point loin d’être anodin à Marseille, où la saison écoulée a été marquée par de nombreuses tensions internes et plusieurs changements majeurs dans l’organigramme du club.

« Il tient un vestiaire, ses équipes jouent parfois très bien. »

Le journaliste souligne également la qualité du jeu proposée par les équipes dirigées par Genesio, notamment lors de ses meilleures périodes à Lyon ou Rennes.

Des références européennes solides

Autre argument avancé par Riolo : les performances réalisées par l’entraîneur français sur la scène européenne.

Que ce soit avec l’Olympique Lyonnais ou plus récemment avec Lille, Bruno Genesio a souvent su rivaliser avec certaines des meilleures équipes du continent.

« Il a eu de très bonnes performances en Coupe d’Europe. »

Un aspect qui compte forcément dans la réflexion des dirigeants marseillais, désireux de reconstruire un projet crédible sur la scène européenne après une saison particulièrement décevante.

« Plus de références que De Zerbi »

Daniel Riolo est même allé plus loin en comparant le profil de Bruno Genesio à celui de Roberto De Zerbi, qui avait suscité un immense enthousiasme lors de son arrivée à Marseille en 2024.

Selon lui, l’ancien coach du LOSC présente davantage de garanties aujourd’hui.

« On ne peut jamais savoir avec Marseille mais il y a un a priori plutôt favorable car il a plus de références, même qu’un De Zerbi. »

Une déclaration forte qui illustre la confiance accordée à Genesio dans le paysage médiatique français.

L’OM attend toujours son feu vert

Malgré cet optimisme grandissant, l’officialisation n’est pas encore intervenue. L’OM attend notamment de connaître la décision de l’UEFA concernant son dossier financier avant de finaliser plusieurs chantiers majeurs, dont celui du futur entraîneur.

Mais à mesure que les jours passent, Bruno Genesio semble s’imposer comme le visage du nouveau projet porté par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Un choix qui, à en croire les réactions de plusieurs observateurs influents, fait déjà largement consensus autour du club marseillais.