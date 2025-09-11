Mercato OM : Daniel Riolo répond aux critiques et encense Benatia et Pavard

Sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a pris la parole pour évoquer l’actualité du mercato de l’OM. Au cœur du débat, la récente arrivée de Benjamin Pavard sur la Canebière. Si certains supporters marseillais s’interrogent sur l’opportunité de ce transfert, le chroniqueur n’a pas hésité à saluer le rôle du directeur sportif Medhi Benatia, qu’il juge décisif dans la réussite de ce type d’opération.

Pour Riolo, impossible de sous-estimer l’influence de l’ancien international marocain dans les coulisses du club. « Peu importe quand il l’a voulu parce qu’on ne le sait pas. Maintenant, que Benatia soit convaincant, il l’est à chaque fois. Il arrive à faire venir des mecs qui à priori n’ont pas le profil pour venir à Marseille. C’est plutôt positif », a-t-il expliqué.

Le rôle central de Medhi Benatia

Une déclaration qui met en lumière la capacité de Benatia à séduire des joueurs de calibre international, malgré un contexte parfois jugé compliqué à Marseille. L’ancien défenseur de la Juventus, nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille en novembre 2023, s’était déjà illustré en parvenant à convaincre plusieurs profils réputés difficiles à attirer en Ligue 1 comme Rabiot.

Son travail est régulièrement scruté par les observateurs, mais Riolo insiste : la méthode Benatia fonctionne, et elle pourrait représenter un atout majeur dans la reconstruction sportive engagée par l’OM.

Pavard une très bonne recrue !

🗣️ “Je m’attends à ce que Pavard soit le joueur qu’on connaît, qu’il apporte son expérience et sa personnalité”#DeZerbi : “Je m’attends à ce que #Pavard soit le joueur qu’on connaît, qu’il apporte son expérience et sa personnalité. Il a voulu venir de manière très enthousiaste,… pic.twitter.com/yZ6qCSbmBd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 11, 2025

Au-delà de l’éloge adressé à Benatia, Riolo a tenu à défendre le choix Benjamin Pavard, dont le recrutement n’a pas fait l’unanimité parmi les supporters. « Pavard, j’entends des gens pas contents à Marseille, je ne comprends pas. Pour moi, c’est une très bonne recrue », a-t-il affirmé.

Une prise de position claire, alors que certains doutent de l’adaptation de l’ancien joueur du Bayern Munich et de l’Inter Milan au contexte marseillais. Pour Riolo, il s’agit pourtant d’un renfort de premier plan, capable d’apporter son expérience internationale et sa polyvalence à une défense olympienne en quête de stabilité.