Mercato OM : De nouvelles informations sur la prolongation de Sanchez !

Malgré la 3e place qui se profile pour l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez aurait pris sa décision. D’après La Provence, le Chilien devrait continuer à Marseille !

C’est l’une des questions qui est sur toutes les bouches ces dernières semaines : Alexis Sanchez restera-t-il à l’OM la saison prochaine? Le Chilien n’a plus que quelques semaines de contrat et pourrait activer sa deuxième année en option. D’après RMC, son agent était présent à Marseille il y a quelques jours pour discuter avec la direction marseillaise.

De son côté, La Provence confirme que la réunion a eu lieu et que les deux parties se voient continuer ensemble et ce malgré la 3e place qui se profile. Un nouvelle réunion devrait avoir lieu avec la direction de l’OM afin d’aller plus profondément dans les négociations financières. RMC expliquait il y a quelques jours que les demandes du Chilien était assez haute et que l’OM ne voulait pas faire de folie dans ce dossier.

Balerdi demande à Sanchez de rester à l’OM

Interrogé par RMC, Leonardo Balerdi s’est exprimé sur l’avenir de son coéquipier. Le défenseur argentin aurait glissé quelques mots à Alexis Sanchez afin qu’il reste à Marseille la saison prochaine ! « Dire à Sanchez qu’il devrait rester? Oui je lui ai dit, a avoué le défenseur argentin de l’OM à RMC. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester. »

« Le club me fait confiance et prend soin de moi, et quand quelqu’un prend soin de toi, il ne reste plus qu’à montrer. Je ferais une erreur si je me détendais . Avoir une continuité dans le football c’est le plus difficile. Avoir 18 ans dans l’élite, c’est difficile. Il y a des gens qui ne le savent pas. J’ai un contrat d’un an à Marseille. J’aimerais renouveler, mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Si c’était maintenant (le renouvellement), oui. Je suis heureux et content d’eux, j’aime les fans et ils prennent soin de moi », avait déclaré l’attaquant à TVN dans une interview.