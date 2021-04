Mercato OM : De pire en pire pour Milik ? Naples disposerait d’un pourcentage sur la revente…

Pablo Longoria s’est fait un nom en faisant venir Arek Milik cet hiver à l’OM. Mais le prêt de l’international polonais semble contenir des clauses ou des « gentleman agreements » qui n’avantagent pas le club olympien…

Cela fait plusieurs semaines que la presse italienne annonce un retour de Milik en Italie cet été. Selon le Corriere dello Sport, l’OM disposerait bien d’une option d’achat. Cependant le média italien parle d’un montant de 13M€. Le joueur aurait bien un gentleman agreement avec Longoria concernant un départ cet été pour un montant cette fois de 15M€. Par contre, la grosse information dévoilée de le Corriere est que Naples pourrait récupérer une somme comprise entre 20 et 30 % du total de son transfert. Soit entre 3 et 4,5M€. L’OM ne gagnerait pas un euro dans l’affaire, pire le club en perdrait…

Milik, pas de plus-value pour l’OM ?

Difficile d’y voir clair dans ce dossier car des informations contradictoires sont publiées par différents médias. Pablo Longoria répète depuis le début que l’OM dispose d’un contrôle total pour Milik. Sampaoli veut garder l’attaquant et les gentleman agreements et diverses clauses sont interdits en France.

Milik un joueur dont on a totalement le contrôle — Longoria

« Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… » Pablo Longoria – source : France Bleu Provence (05/03/2021)