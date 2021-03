Mercato OM : Une plus-value négociée par Longoria dans le dossier Milik ?

C’est le gros coup du mercato hivernal réussi par Pablo Longoria. L’OM a obtenu le prêt d’Arek Milik pour 1 an et demi et une option d’achat quasi automatique fixée à 12M€. Cependant, l’attaquant polonais devrait partir dès cet été…

Il n’y a pas de doute en Italie concernant Arek Milik : le joueur aurait déjà une possibilité de départ dès cet été. Cette fois c’est le journaliste napolitain Valter De Maggio qui l’a expliqué sur radio Kiss Kiss : « Le joueur possède une sorte de porte de sortie dans son contrat avec l’OM et il jouera à la Juventus la saison prochaine. Déjà quand il y avait Maurizio Sarri, Milik devait rejoindre la Juve. Au cours des prochains mois, ces négociations qui durent donc depuis très longtemps pourront se concrétiser ».

Milik à la Juve pour 15M€ ?

Ce départ sera une déception pour les supporters de l’Olympique de Marseille qui pensaient enfin tenir leur grand attaquant. Cependant selon Tuttosport, Pablo Longoria aurait négocié un départ estimé à 15M€. Le club olympien pourrait donc réaliser une plus-value de 3M€ dans le dossier. Un petit lot de consolation et un gros challenge pour le jeune président de l’OM : trouver un autre attaquant de haut niveau…