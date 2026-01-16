Mercato OM : De Zerbi clarifie le dossier Hojbjerg et calme le jeu sur le mercato…

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, Roberto De Zerbi a tenu à remettre les choses au clair en conférence de presse ce vendredi. L’entraîneur marseillais a notamment démenti fermement les rumeurs entourant Pierre-Emile Hojbjerg, tout en restant mesuré sur la suite du mercato olympien.

De Zerbi met fin aux rumeurs autour de Hojbjerg

Présent devant les médias avant Angers – OM, Roberto De Zerbi a profité de sa prise de parole pour faire une mise au point très claire sur la situation de Pierre-Emile Hojbjerg, annoncé ces derniers jours sur le départ, notamment vers la Juventus. Des informations rapidement démenties par le club et désormais par l’entraîneur lui-même.

“Par l’agent d’Hojbjerg on a démenti les informations. Il veut rester ici. Il n’a jamais été dans mon esprit, dans celui de Pablo ou de Mehdi qu’il allait partir. C’est un des joueurs qui m’est le plus fidèle. Pour les renforts on verra ce que l’on va faire.” a déclaré De Zerbi en conférence de presse.

Un message sans ambiguïté envoyé par le technicien italien, qui confirme l’importance du milieu danois dans son projet de jeu. Transféré définitivement cet été, Hojbjerg s’est imposé comme un cadre du vestiaire marseillais, tant par son volume de jeu que par son rôle dans l’équilibre collectif de l’OM.

Un mercato sous contrôle à l’OM

Interrogé plus largement sur le mercato, Roberto De Zerbi a également adopté un ton mesuré. Sans fermer la porte à d’éventuels ajustements, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a insisté sur la stabilité du groupe actuel, à l’heure où la priorité reste clairement le terrain et la Ligue 1.

Le discours s’inscrit dans la continuité de la ligne tenue par la direction sportive, incarnée par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, soucieuse d’éviter toute agitation inutile autour de l’effectif. En interne, aucune urgence n’est affichée, alors que l’OM aborde une séquence importante du championnat.

Sur le plan sportif, le déplacement à Angers revêt une importance particulière. Après un début de saison dense, les Marseillais cherchent à confirmer leur dynamique et à consolider leur position en Ligue 1. La présence d’un Hojbjerg pleinement engagé apparaît dès lors comme un atout majeur pour De Zerbi, dans un contexte où la cohésion du groupe reste un axe central de son travail.