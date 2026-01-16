Mercato OM : la contre proposition d’Angers dans le dossier Abdelli !

L’Olympique de Marseille avance sur le dossier Himad Abdelli, mais se heurte aux exigences financières d’Angers. Selon les informations concordantes de L’Équipe et de RMC Sport, le SCO attend le double de la première offre transmise par le club marseillais pour libérer son milieu international algérien.

Une première offre marseillaise jugée insuffisante

Le dossier Himad Abdelli est désormais clairement identifié comme une piste sérieuse du mercato de l’OM. D’après RMC Sport, le club dirigé par Roberto De Zerbi a formulé une première proposition chiffrée à hauteur de 2 millions d’euros, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente. Une offre rapidement repoussée par Angers.

Selon L’Équipe, la position du SCO est ferme : le club angevin réclame 4 millions d’euros pour céder son milieu de terrain, pourtant en fin de contrat dans six mois. Une stratégie assumée par Angers, qui cherche à maximiser la valeur de l’un de ses joueurs majeurs, tout en évitant un départ libre à l’issue de la saison.

Du côté marseillais, cette première offensive confirme l’intérêt concret pour un profil jugé compatible avec les besoins identifiés par la direction sportive, notamment dans l’entrejeu.

Accord avec le joueur, contexte sportif favorable

Toujours selon RMC Sport, un accord contractuel aurait déjà été trouvé entre l’Olympique de Marseille et Himad Abdelli. Le joueur de 26 ans serait d’accord pour s’engager sur la base d’un contrat de cinq ans. Un élément important dans les négociations, même si aucun accord n’existe à ce stade entre les deux clubs.

Sur le plan sportif, Abdelli affiche une saison régulière avec Angers. Il a disputé 13 matchs de Ligue 1, inscrit 2 buts, et a également pris part à la CAN avec la sélection algérienne, cumulant 4 apparitions avec les Fennecs. Un volume de jeu et une expérience internationale qui renforcent son attractivité sur le marché.

L’hypothèse Maupay, une option peu crédible

Angers aurait évoqué la possibilité d’un prêt de Neal Maupay pour faciliter les discussions. Une piste jugée toutefois peu probable, toujours selon RMC Sport. L’attaquant marseillais, arrivé cette saison, n’a disputé que trois matchs avec l’équipe de Roberto De Zerbi, et ne semble pas destiné à être inclus dans cette opération.

Le calendrier ajoute un contexte particulier à ce dossier. Les deux clubs s’affronteront ce samedi soir (21h05) lors de la 18e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait marquer l’un des derniers matchs de Himad Abdelli sous le maillot angevin, alors que les discussions se poursuivent en coulisses.

À ce stade, le dossier reste ouvert, avec un écart financier clair entre l’offre de l’OM et les attentes d’Angers.