Mercato OM : De Zerbi l’avoue, « je ne voulais pas qu’il parte »

« Je voulais déjà venir à cette époque. Sans parler des aspects financiers ou de construction d’effectif, je crois que ça ne s’est pas fait à cause de divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria, explique RDZ à L’Equipe. Avec mon staff, on avait longuement étudié l’effectif. Il y avait des joueurs comme Gerson, Under… Cette fois, Pablo et Medhi ont tout fait, dans leur comportement et leurs discours, pour que ça se fasse. Ils m’ont respecté, m’ont fait me sentir important, ils ont été adorables et honnêtes avec moi. Ce n’est pas le nom du club qui est important, mais ce que je ressens. Le rapport avec les dirigeants, quand on discute et qu’on se comprend rapidement sur comment on veut jouer, sur ce dont on a besoin. Sans vendre du rêve mais en se disant la vérité. Je pense qu’on a trouvé l’accord en même pas cinq minutes. »