OM : De Zerbi fait le point sur le mercato et explique son idée de l’attaque !

L’OM va débuter sa saison de Ligue 1 ce samedi à Brest. Le nouveau coach olympien Roberto De Zerbi a accordé un long entretien à l’Equipe ce jeudi, il évoque notamment son attaque, l’équilibre de son équipe et le mercato satisfaisant même si tardif.

Dans un long entretien accordé à l’Equipe, Roberto De Zerbi a fait le point sur son jeu offensif. « Le style de l’équipe dépend forcément des joueurs. Ici, on pourrait jouer à quatre attaquants, avec Luis Henrique, Greenwood, Wahi et Carboni. On pourrait aussi peut-être évoluer avec Koné en numéro 10, Harit en ailier… Ça dépend de plusieurs paramètres. Le tout, c’est de trouver l’équilibre. Et l’équilibre, ce n’est pas prendre peu de buts, c’est trouver le juste milieu entre ce que tu crées dans le camp adverse et ce que tu subis. Si une équipe prend peu de buts mais ne tire jamais, elle n’est pas équilibrée. » Le journaliste du media sportif lui a ensuite demandé s’il avait déjà tout ce qu’il lui faut à l’OM ? « On doit encore compléter certaines choses. Même si Wahi est arrivé mardi, Cornelius la semaine dernière, les gardiens aussi, je suis satisfait. Ce n’est pas un timing idéal mais si vous me demandez si je suis content de l’effectif, de la manière dont le club a travaillé, je vous réponds oui. »

