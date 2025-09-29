Mercato OM : De Zerbi raconte la motivation des recrues !

Avant le choc face à l’Ajax, l’entraîneur italien a mis en lumière la motivation et la gestion des résultats comme fondements du collectif

À la veille du match de Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam, Roberto De Zerbi a mis en avant un élément fondamental pour l’Olympique de Marseille : l’envie des joueurs. Qu’ils soient recrues ou cadres, cette motivation est selon lui essentielle pour maintenir l’équilibre au sein du groupe.

L’entraîneur italien a cité plusieurs joueurs comme exemples de cette détermination : « L’équilibre est aussi fait par l’envie que les joueurs ont eu pour venir ici, ou ceux qui sont restés ici comme Balerdi, Hojbjerg ou Greenwood. Medina, en un coup de fil, il était déjà à Marseille. Aguerd et Pavard ont aussi fait des efforts. Paixao a voulu venir coûte que coûte. On sent l’envie. » Pour De Zerbi, cette volonté de s’investir crée un socle solide qui permet au collectif de progresser malgré les difficultés.

Une volonté commune qui soude un collectif



Au-delà de la motivation, De Zerbi a insisté sur la nécessité d’une bonne gestion des résultats, notamment dans une ville comme Marseille, où la pression est forte. « Il faut un équilibre entre les victoires et les défaites », explique le technicien italien. « Quand on gagne, il faut faire attention car la défaite est plus proche. Quand on perd, il ne faut pas écouter les critiques car la victoire approche. C’est ce qui donne l’équilibre dans ce genre de ville », ajoute-t-il.

A lire : Ligue des Champions / OM vs Ajax : les 5 points à retenir de la conf de Matt O’Riley !

Cette approche traduit la philosophie de Roberto De Zerbi, qui mise sur la stabilité émotionnelle et la solidarité collective pour faire face à une saison exigeante. Pour lui, ce mélange d’envie et d’équilibre mental est la clé pour aborder sereinement ce rendez-vous européen face à l’Ajax, une équipe reconnue pour sa qualité.

Pour Parier sur le match OM Ajax rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

On Vous offre de 10€ de Bonus Bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr. *Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.