Mercato OM : De Zerbi satisfait de cette recrue (suivi depuis longtemps) !

L’Olympique de Marseille peut compter sur un milieu en pleine ascension. Arrivé cet été, Matt O’Riley s’impose peu à peu comme un élément incontournable du dispositif de Roberto De Zerbi. Ce jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur italien a pris le temps de souligner l’importance croissante du joueur danois dans l’effectif olympien.

Face aux journalistes, Roberto De Zerbi n’a pas caché son admiration pour son milieu de terrain. « C’est un joueur qu’on suivait avec Medhi Benatia. On le connaît, il jouait très bien au Celtic et à Brighton. Il était courtisé dans d’autres championnats et par des équipes de Ligue des champions. C’est un joueur fort, sérieux, il comprend le football. »

De Zerbi impressionné par la progression d’O’Riley

Recruté après deux ans et demi au Celtic Glasgow, O’Riley confirme son potentiel au plus haut niveau. De Zerbi a notamment rappelé la performance aboutie du milieu face à Madrid : « Il a fait un bon match à Madrid parce qu’il était toujours de dos. Plus le match évoluait, plus on le sentait sur le terrain. C’est le joueur qui court le plus de notre équipe. »

Le technicien a également mis en avant l’intelligence de jeu du Danois et sa complicité avec son compatriote Pierre-Emile Hojbjerg. « Il est danois et il se comprend avec Hojbjerg. Il fait des choses simples, de la bonne manière. »

O’Riley, un atout majeur pour l’OM

Son volume de jeu, sa rigueur tactique et sa capacité à lier défense et attaque en font déjà l’un des joueurs les plus utilisés par De Zerbi. Par contre le prêt du milieu n’est pas assorti d’une option d’achat…

