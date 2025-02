Mercato OM : De Zerbi travaille sur la suite avec Benatia !

Avant la reception de l’ASSE ce samedi, le coach Roberto De Zerbi a répondu aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match. Le technicien italien a été interrogé sur son intégration à l’OM

Roberto De Zerbi a évoqué sa passion pour le football et l’importance de l’environnement. il a précisé qu’il travaillait avec Benatia sur les saisons à venir. « J’ai besoin de sentir une connexion avec l’endroit où je travaille, sinon j’ai du mal à m’exprimer. Travailler sans y mettre le cœur, sans mettre une partie personnelle de moi, ce n’est pas pour moi. J’ai besoin d’un sentiment d’être vraiment proche avec les gens. Je suis venu ici parce que je cherchais un environnement qui me fasse rêver et qui me donne la chair de poule. (…) Quand tu crées une connexion de ce genre, ce n’est plus un travail. Avec Benatia, on est déjà en train de préparer les années suivantes. Je veux voir ce que je peux offrir aux personnes qui viennent supporter cette équipe. C’est un des seuls métiers qui te permet de transmettre autant d’émotions à des personnes que tu ne connais pas. »

