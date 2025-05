Mercato OM : De Zerbi, un avenir à clarifier ?

Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, se retrouve au centre des débats après ses récentes déclarations. Malgré une victoire contre Le Havre (3-1) et une qualification acquise pour la prochaine Ligue des Champions, l’entraîneur italien a affiché son mécontentement envers certains observateurs qui, selon lui, ont sous-estimé le travail accompli par l’équipe.

« Je crois que c’est plus qu’un miracle. Vous avez toute l’année sous-estimé ce que l’OM a fait, comme si c’était normal. Non, ce n’est pas normal », a-t-il affirmé, rappelant que l’OM a réussi à se qualifier trois fois en Ligue des champions au cours des dix dernières années.

Un contexte sous pression

Avant lui, André Villas-Boas et Jorge Sampaoli avaient également réussi à mener l’OM à la deuxième place de Ligue 1, et ce, avec des masses salariales inférieures à celle de cette saison. Malgré un budget conséquent, le club phocéen se trouve sous pression, d’autant plus que la direction avait clairement fixé la deuxième place comme objectif principal.

De Zerbi, qui découvre à 45 ans la pression d’un club de cette envergure, semble parfois déstabilisé. « Il faudrait vous poser aussi la question : pourquoi un entraîneur ne dure pas plus de deux ans à l’OM ? » a-t-il lancé début avril. Selon l’Equipe, ces propos font écho aux doutes exprimés par certains joueurs quant à sa gestion des entraînements.

Une relation en évolution

Si De Zerbi a apprécié sa première saison marseillaise, la relation avec la direction s’est quelque peu refroidie selon le quotidien sportif. Critiques sur un effectif déséquilibré, divergence d’opinions sur des joueurs clés comme Mason Greenwood ou Luis Henrique, et interrogations sur sa stratégie exacerbée de la tension ont alimenté les tensions.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’avenir de De Zerbi pourrait dépendre des discussions à venir avec Pablo Longoria et la direction du club. Reste à voir si l’entraîneur italien choisira de poursuivre son aventure ou de céder à d’autres sollicitations, notamment en Italie, où des rumeurs de contacts avec l’AC Milan ont émergé ces dernières semaines.