Trophées UNFP (OM) : La seule éclaircie se nomme Gouiri…

Comme chaque printemps, la cérémonie des Trophées UNFP avait lieu à l’aube des dernières journées de championnat. Souvent source de débat, l’édition 2025 n’a pas dérogé à cette affirmation pour l’OM qui n’était que très peu représenté dans cette cérémonie annuelle. Ni Gerónimo Rulli, ni Roberto De Zerbi n’ont donc été récompensés, tandis que le PSG écrase la sélection…

Dans la continuité des nominations, l’OM repart donc quasiment bredouille de cette cérémonie 2025 des trophées UNFP. Devant l’écrasante domination parisienne dans l’équipe type, l’absence de nomination pour Roberto De Zerbi et la victoire de Lucas Chevalier pour le titre de meilleur gardien, seul Amine Gouiri, nominé pour le plus beau but de la saison, a permis à l’OM d’être représenté dans cette cérémonie.

Aucun Marseillais dans le Onze type, Rulli pas récompensé…

Gerónimo Rulli, quasiment irréprochable dans les cages cette saison, ne sera donc pas récompensé pour sa magnifique saison. C’est Lucas Chevalier, le jeune international français, qui s’empare de la récompense de meilleur gardien. Si ce choix peut légitimement faire débat tant la qualité du portier nordiste cette saison est indéniable, celle de l’absence de Roberto De Zerbi, même pas nommé dans la catégorie des meilleurs entraineurs, est quant à elle pratiquement inexplicable. Une absence plus que surprenante pour celui qui est loin d’être étranger au retour de l’OM sur le podium. Un manque de reconnaissance criant qui interpelle, alors que le PSG en profite pour placer neuf joueurs dans le onze-type…

1⃣1⃣ Le 11 type de Ligue 1 ! pic.twitter.com/K5I5Yu5yFP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2025

Seuls Lucas Chevalier (Lille) et Rayan Cherki (Lyon) ont ainsi réussi à intégrer la prestigieuse équipe-type aux côtés des Parisiens.

Le seul rayon de lumière de la soirée pour les Phocéens se nomme donc Amine Gouiri qui sauve l’honneur avec le prix du plus beau but. Une récompense plus que légitime pour sa magnifique réalisation face à Brest (4-1) il y a quelques semaines.

🤩 Amine Gouiri remporte le trophée du plus beau but de Ligue 1 !

💬 “Dans le football, il faut de l’instinct” pic.twitter.com/l58dIIh42x — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2025

En définitive, l’édition 2025 des Trophées UNFP laisse donc un sentiment de frustration pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Malgré une saison remarquée et une réussite collective bien réelle, la reconnaissance ne s’est pas traduite sur la scène des distinctions. Un constat qui ne ternira cependant pas la saison des Marseillais qui ont réussi l’objectif initial du début de saison : Se qualifier directement pour la Ligue des Champions.

