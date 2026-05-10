Mercato OM : décision radicale de Frank McCourt ?

L’avenir du prochain mercato de l’Olympique de Marseille pourrait être fortement impacté par la position de son actionnaire majoritaire, Frank McCourt. Selon les informations du Parisien, le propriétaire américain envisagerait de ne plus injecter de fonds supplémentaires cet été après plusieurs saisons décevantes sur le plan sportif.

Un ras-le-bol financier après des années d’investissements

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Depuis son arrivée à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt a largement soutenu financièrement le club marseillais. Selon les chiffres relayés par Le Parisien, l’homme d’affaires américain aurait investi près de 640 millions d’euros pour maintenir le club à flot et accompagner ses ambitions sportives.

Mais malgré plusieurs campagnes européennes et quelques qualifications en Ligue des champions, les résultats sportifs n’ont jamais permis à l’Olympique de Marseille de franchir un véritable cap durable. Les changements d’entraîneurs, les mercatos coûteux et l’absence de stabilité sportive auraient fini par provoquer une certaine lassitude chez le propriétaire du club.

Selon le journaliste Xavier Condamine, suiveur de l’OM pour Le Parisien, Frank McCourt serait dépité par la tournure des événements et lassé de voir ses investissements ne pas porter leurs fruits sur le terrain.

Vers un mercato sous contraintes pour Marseille ?

Toujours selon les informations du quotidien francilien, Frank McCourt n’aurait pas l’intention de remettre la main au portefeuille lors du prochain mercato estival. Une décision qui pourrait contraindre la direction marseillaise à adopter une politique plus prudente sur le marché des transferts.

Dans ce contexte, les ventes de joueurs pourraient devenir un levier central pour financer d’éventuelles recrues. La stratégie sportive de l’OM pourrait alors évoluer vers une forme de rigueur budgétaire, loin des investissements importants réalisés lors de certains précédents mercatos.

Cette situation intervient dans une période importante pour le club phocéen, engagé dans la lutte pour essayer d’accrocher une qualification en Ligue Europa bien loin de ses objectifs en Ligue 1. À ce stade, aucune communication officielle de l’Olympique de Marseille ou de Frank McCourt n’est venue confirmer publiquement ces informations relayées par Le Parisien.