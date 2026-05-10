OM : Qui est Grégory Lorenzi ? Le favori pour le poste de directeur sportif…

Le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance autour de l’Olympique de Marseille. Déjà annoncé proche de Nice, le directeur sportif du Stade Brestois séduit plusieurs clubs français grâce à sa capacité à construire des effectifs compétitifs avec des moyens limités et à multiplier les bons coups sur le marché des transferts.

À l’heure où l’OM réfléchit à son organisation sportive et à son futur mercato, le profil de Grégory Lorenzi apparaît comme l’un des plus suivis en France. L’ancien défenseur, devenu dirigeant en 2016 après la fin de sa carrière professionnelle, s’est progressivement imposé comme une figure crédible du recrutement et de la stratégie sportive en Ligue 1.

Les choix forts de Grégory Lorenzi

Depuis son arrivée dans les bureaux du Stade Brestois, Grégory Lorenzi s’est distingué par plusieurs décisions majeures. La plus marquante reste sans doute la nomination d’Éric Roy en janvier 2023. Un pari jugé risqué à l’époque, puisque le technicien n’avait plus entraîné depuis plus de dix ans. Ce choix s’est finalement révélé gagnant avec une qualification historique du club breton en Ligue des champions lors de la saison 2023-2024.

Mais le travail de Lorenzi ne se limite pas au banc de touche. Sur le marché des transferts, le dirigeant s’est forgé une réputation grâce à sa capacité à identifier des joueurs à fort potentiel ou en quête de relance. Les dossiers Mahdi Camara et Bradley Locko illustrent cette stratégie. Recrutés pour des montants maîtrisés, les deux joueurs ont rapidement pris de la valeur et se sont imposés parmi les éléments importants de leur effectif.

Le dirigeant brestois s’est également fait remarquer par sa gestion financière prudente, dans un contexte où de nombreux clubs français doivent composer avec des budgets restreints. Sa capacité à anticiper les départs, à valoriser des joueurs et à maintenir une compétitivité sportive constante attire logiquement l’attention.

Pourquoi l’OM s’intéresse à lui

À Marseille, le profil de Grégory Lorenzi coche plusieurs cases recherchées par les décideurs olympiens : connaissance approfondie du marché français, gestion d’effectif, réseau de recrutement et maîtrise économique.

Dans un environnement aussi exposé que celui de l’Olympique de Marseille, la capacité à prendre des décisions fortes tout en conservant une ligne directrice claire constitue un critère essentiel. Le parcours de Lorenzi en Ligue 1 lui a permis d’acquérir cette image de dirigeant méthodique et discret, loin des profils médiatiques mais très respecté dans le milieu.

Alors qu’un accord verbal avec Nice a déjà été évoqué ces dernières semaines, l’intérêt de l’OM aurait fait basculer Grégory Lorenzi vers une arrivée à Marseille selon l’Equipe et FootMercato !