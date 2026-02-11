Mercato OM : déjà un nom pour succéder à De Zerbi !

L’Olympique de Marseille a officialisé le départ de Roberto De Zerbi et se projette déjà sur son successeur, avec le nom d’Habib Beye qui émerge dans les discussions internes du club. Une phase de transition qui s’ouvre à l’OM à quelques semaines clés de la fin de saison.

De Zerbi, un départ officialisé après une série de résultats décevants

L’Olympique de Marseille a annoncé mercredi matin la fin de sa collaboration avec Roberto De Zerbi, départ annoncé comme « mutuel » par le club phocéen. Cette décision intervient dans la foulée de la lourde défaite 5-0 concédée face au PSG en Ligue 1 dimanche dernier ainsi que d’une élimination prématurée en Ligue des Champions après une phase de poules décevante.

C’est officiel : De Zerbi Quitte l’OM ! Le Communiqué de l’OM :

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord.

Arrivé à l’été 2024, l’entraîneur italien avait conduit l’OM à une deuxième place en championnat la saison passée, mais la dynamique s’est nettement détériorée cette saison avec une irrégularité manifeste des résultats, qui a fini par pousser la direction à trancher.

Le club n’a pas immédiatement nommé de remplaçant. Pour la rencontre de Ligue 1 face à Strasbourg samedi à l’Orange Vélodrome, une solution intérimaire doit être envisagée par la direction sportive, afin de stabiliser un vestiaire en pleine incertitude.

Habib Beye, un profil en bonne place pour succéder à De Zerbi

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM étudierait déjà plusieurs pistes pour le poste de head coach et Habib Beye figure aujourd’hui parmi les profils « sérieusement étudiés » par les décideurs marseillais, dont le président Pablo Longoria et le directeur sportif Mehdi Benatia.

Celui qui a été récemment licencié par le Stade Rennais après une série de mauvais résultats et une dynamique sportive négative dans l’élite française est libre de tout contrat. Beye, ancien défenseur international et ex-joueur de l’OM en tant que latéral droit, possède une connaissance approfondie du football français mais n’a encore jamais dirigé un club de la taille de Marseille comme entraîneur principal.

La direction marseillaise est en quête d’une option capable de redonner une identité compétitive à l’équipe et de répondre aux attentes des supporters après une période délicate sur tous les tableaux.

Le dossier du successeur de De Zerbi pourrait rapidement s’accélérer dans les prochains jours, Marseille visant à clarifier son avenir technique avant les échéances importantes à venir en Ligue 1 et en Coupe de France.