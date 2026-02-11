OFFiCIEL : L’OM ANNONCE LE DEPART DE DE ZERBI !

🔴 OFFICIEL : Roberto De Zerbi quitte l’OM, décision actée d’un commun accord

C’est désormais officiel. L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi ont annoncé ce jour la fin de leur collaboration. Le club précise que la décision a été prise « d’un commun accord » à l’issue d’une concertation interne.

Dans son communiqué, l’OM indique qu’« à la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première ». Le club évoque « une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison ».

Arrivé avec l’ambition d’insuffler un nouveau projet de jeu, Roberto De Zerbi aura notamment conduit l’Olympique de Marseille à une 2ᵉ place lors de la saison 2024/25, un résultat salué par la direction.

L’OM a tenu à remercier son désormais ex-entraîneur « pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux » et lui souhaite « le meilleur pour la suite de sa carrière ».

Une nouvelle page s’ouvre donc à Marseille, à un moment clé de la saison.

A lire aussi : Gouvernance bousculée, colère des supporters et 2 grosses offres pour Greenwood… les 3 infos OM de ce mardi !

Le Communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord.