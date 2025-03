Mercato OM : Déjà une récompense pour Amine Gouiri?

Dès son arrivée, Amine Gouiri a eu un fort impact dans l’effectif. L’UNFP devrait élire le joueur du mois de février et a nommé l’Algérien parmi les potentiels récompensés.

Avec déjà deux buts et trois passes décisives avec l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri fait partie des joueurs nommés par l’UNFP pour être le joueur du mois de février. Face à lui, deux Parisiens : Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Vous pouvez dores et déjà voter pour soutenir l’attaquant marseillais !

Depuis son arrivée à l’OM, Amine Gouiri a changé l’équipe offensivement. Ses performances sont saluées par tous dans les médias et chez les supporters. Pourtant, Christophe Dugarry en attend plus. L’ex joueur de l’OM n’est pas encore impressionné par l’international algérien.

« L’OM que j’ai vu face à ASSE, je ne l’avais jamais vu. Depuis le début de la saison, je l’avais vu par moments, mais sur un match, avec autant de choses, j’ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que tout le monde s’est régalé. Si Marseille est capable de reproduire ça encore plus souvent, c’est déjà un plaisir de les voir jouer. Gouiri, je ne peux pas participer à ce genre de débat quand tu as fait deux matches. Il a montré qu’il a du talent, mais le haut niveau, c’est autre chose. Marseille c’est autre chose. Le plus gros progrès c’est la continuité. Il a montré qu’il sait montrer des buts. C’est comme Cherki. On sait ce qu’il sait faire, tout le monde le sait. Ce que je volais, c’est qu’il ait une continuité dans la performance. Et il commence à l’avoir », explique Dugarry sur RMC.