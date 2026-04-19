Mercato OM : des joueurs lassés et tournés vers leur avenir (ailleurs?)…

Battu sur la pelouse de Lorient, l’Olympique de Marseille s’enfonce dans une période de turbulences. En coulisses, le discours se durcit, illustré par la prise de parole musclée de Mehdi Benatia en zone mixte. L’état d’esprit du groupe inquiète alors que la fin de saison approche.

Une défaite qui accentue les tensions

La nouvelle contre-performance de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du FC Lorient confirme les difficultés actuelles du club phocéen. Sur le plan comptable comme dans le contenu, l’OM peine à afficher une dynamique positive en Ligue 1, alimentant les interrogations autour du projet sportif.

Dans ce contexte, Mehdi Benatia n’a pas caché son agacement. Le dirigeant marseillais a tenu un discours ferme après la rencontre, reflet d’un climat interne tendu. Selon les informations de L’Équipe, les joueurs seraient particulièrement touchés par les remontrances répétées ces dernières semaines.

« Les oreilles des joueurs ont déjà été essorées par les discours punitifs. Plusieurs de leurs proches décrivent des esprits très las, davantage tournés vers la suite qui s’écrira ailleurs, et il semble très compliqué de reconstruire un état d’esprit collectif, tandis que chacun a compris que son avenir à Marseille était plus que nébuleux. Il s’agit de la mission de Beye, en colère dans son vestiaire et aux mots plus policés face à la presse. »

Un vestiaire fragilisé, un défi pour Beye

La situation met en lumière la mission délicate de Habib Beye, chargé de maintenir un minimum de cohésion dans un vestiaire fragilisé. Si le technicien affiche un discours mesuré devant les médias, la réalité serait bien plus tendue en interne.

Le manque de projection collective et les incertitudes individuelles pèsent sur les performances. Plusieurs joueurs semblent déjà tournés vers leur avenir, compliquant toute tentative de relance sportive immédiate.

Dans ce contexte, l’OM aborde les prochaines échéances avec une pression accrue. Le club doit rapidement retrouver une dynamique, sous peine de voir sa fin de saison basculer dans une crise plus profonde.