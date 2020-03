Mercato OM : Des valeurs de transferts assez basses pour 6 joueurs de l’effectif ? (surtout Thauvin et Caleta-Car…)

France Football a publié ce mardi un article consacré aux valeurs estimées de plusieurs joueurs de l’OM. Le montant le plus élevé serait pour le minot Boubacar Kamara, certains prix semblent sous-évalués…

En attendant la fin du confinement et la reprise (hypothétique) du championnat de Ligue 1, France Football se penche sur le mercato estival. L’hebdomadaire footballistique fait le point sur 6 joueurs de l’OM, susceptibles de quitter Marseille cet été…

Le premier de la liste est le joueur formé au club, Boubacar Kamara (20 ans). L’OM serait prêt à réclamer pas moins de 50 M€. Cependant, le jeune défenseur ne dispose que d’un contrat qui se termine en 2022 et un départ pourrait se négocier pour 35M€. Son jeune compère en défense, le Croate Duje Caleta-Car est lui valorisé autour des 25 M€. Un faible montant pour un joueur recruté pour 19M€ il y a presque 2 ans. Bouna Sarr est estimé entre 10 à 15M€, le latéral droit reconverti de 28 ans sera-t-il ouvert à un départ ?

Caleta-Car à 25M€, Thauvin à 20M€…

Alors qu’un départ est prévu cet été depuis sa prolongation, Morgan Sanson ne partira pas n’importe où. Le milieu de terrain de 25 ans est pisté par plusieurs clubs anglais, il pourrait rapporter 30 M€. Autre minot, Maxime Lopez est bien moins valorisé à moins de 10M€. Le milieu de terrain joue moins et ne disposera plus que d’un an de contrat en juin prochain. Tête de gondole du dernier mercato, Florian Thauvin est lui aussi sous contrat jusqu’en 2021. Sa blessure à la cheville qui l’a écarté des terrains pendant 6 mois a aussi fait baisser sa cote qui est aujourd’hui estimée à 20M€…

Joueurs Prix estimé du transfert selon France Football Boubacar Kamara 35M€ Duje Caleta-Car 25M€ Bouna Sarr 10 à 15M€ Maxime Lopez 30M€ Morgan Sanson 8M€ Florian Thauvin 20M€