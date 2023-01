Mercato OM : Désaccord pour le transfert de cet indésirable de Longoria?

D’après les informations venues d’Italie, le départ de Pol Lirola prend plus de temps que prévu ! Le latéral droit pourrait partir pour Monza mais les deux clubs négocient encore sur le montant de l’option d’achat.

Arrivé de la Fiorentina, Pol Lirola avait réalisé un prêt plutôt convaincant de 6 mois avant de retourner dans le club italien. Finalement, l’Espagnol est revenu à Marseille avec beaucoup d’attentes autour de lui mais n’a jamais réussi à s’imposer dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

Reparti cet été en prêt à Elche en Espagne, il pourrait retourner en Serie A. Luca Bendoni, journaliste travaillant avec Gianluca Di Marzio explique dans un tweet que les négociations sont encore en cours entre les deux parties. Un prêt avec option d’achat serait d’actualité. L’OM réclamerait 10M€ pour le piston droit alors que Monza ne souhaite débourser que 5M€.

There have been contacts in the last few hours between Olympique Marseille and AC Monza: Monza want Pol Lirola on loan plus buy-option. Transfer fee is being discussed – as per @DiMarzio OM’s request is higher than Monza’s offer. 🔵⚪️ #TeamOM

🎙Today on @LaMinuteOM_

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 12, 2023