Mercato OM : Deux cibles italiennes de Longoria envolées en un seul deal ?

Le mercato hivernal pourrait compliquer les plans de l’OM, avec la Juventus et Naples envisageant un double prêt qui priverait le club marseillais de ses cibles Danilo et Raspadori. Danilo, défenseur de la Juve, aurait accepté de rejoindre Naples, tandis que Raspadori, en manque de temps de jeu au Napoli, pourrait faire le chemin inverse, ce qui affecterait les ambitions marseillaises sur ces deux joueurs.

Le mercato hivernal pourrait réserver un rebondissement majeur pour l’OM, notamment en ce qui concerne deux cibles potentielles : Danilo, défenseur polyvalent de la Juventus, et Giacomo Raspadori, attaquant de Naples. L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a exprimé son désir de renforcer son équipe, et le poste de latéral droit / défenseur droit fait partie de ses priorités. Danilo (33 ans), qui évolue actuellement à la Juventus Turin, avait émergé comme une cible sérieuse pour l’OM. Cependant, un possible double prêt entre la Juventus et Naples pourrait compliquer les plans marseillais.

Selon des informations relayées par Foot Mercato, Danilo aurait donné son accord à Antonio Conte, l’entraîneur de Naples, pour rejoindre le club italien. De plus, la Juventus serait disposée à laisser partir défenseur brésilien qui dispose d’un temps de jeu réduit. L’opération envisagée pourrait être un prêt entre les deux clubs, dans lequel Naples prêterait Danilo en échange de l’attaquant Giacomo Raspadori (24 ans)…

🚨⚪️⚫️🇧🇷 #SerieA |

❗️Danilo has given initial green light to Napoli. He’s keen on joining the club, accepting the project and already spoke to Antonio Contehttps://t.co/HRbzQlfwms pic.twitter.com/PKzTAx0feu

— Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 8, 2024