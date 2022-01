Mercato OM : Deux clubs anglais (dont Leeds) sur Kamara, Longoria a fixé un prix ?

A 6 mois de la fin de son contrat, Boubacar Kamara attise les convoitises. Alors que l’AS Roma de Mourinho devrait passer à l’attaque cette semaine, deux clubs anglais seraient aussi sur le coup…

Partira, partira pas, Boubacar Kamara n’a plus que 6 mois de contrat et n’a pas accepter de signer de prolongation avec l’OM. Si les négociations sont en cours dixit Pablo Longoria, la pression de plusieurs clubs pour un recrutement lors de ce mercato hivernal pourrait changer la donne…

Comme l’AS Roma, deux clubs anglais estiment que prendre le joueur de 22 ans à prix réduit maintenant peut permettre de doubler la concurrence. Le média The Sun affirme que Boubacar Kamara est une cible de Manchester United pour ce mercato de janvier. Newcastle aurait aussi tenté sa chance, sans succès. Par contre, Leeds ne serait pas effrayé par les 17900 € par semaine demandés par le joueur. Le Daily Mail affirme même que le club de Marcelo Bielsa discute avec les agents de Kamara, tout comme United. De son côté, l’OM exigerait un chèque de 12M€ pour le laisser filer cet hiver. Kamara peut-il débarquer à Manchester United pour venir remplacer numériquement Paul Pogba lui aussi en fin de contrat ?

12M€ demandés par l’OM pour Kamara ?

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)