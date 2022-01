Mercato OM : La condition pour que l’Ajax laisse filer Tagliafico !

Pisté par l’Olympique de Marseille, Nicolàs Tagliafico est sous contrat avec l’Ajax Amsterdam. Selon Gianluca Di Marzio, il n’y a qu’une seule condition pour que le club néerlandais le laisse filer.

Jorge Sampaoli a fixé ses objectifs pour le mercato hivernal… En effet, le coach argentin souhaite des renforts et surtout aux postes défensifs où il a le plus de problèmes. Avec l’arrivée de Bakambu et le départ d’Amavi, le mercato n’a pas vraiment bougé côté marseillais. Il aimerait un joueur pouvant évoluer au poste de latéral.

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

Tagliafico n’est pas contre le fait de venir, l’Ajax veut un prêt avec OA

Il semblerait que le coach argentin ait trouvé le profil parfait pour jouer dans son système ! Sampaoli apprécierait particulièrement Nicolàs Tagliafico qui évolue à l’Ajax Amsterdam. L’entraîneur marseillais souhaiterait le faire venir mais Gianluca Di Marzio affirme que Napoli s’est également mis sur le dossier…

Il explique également que l’Ajax Amsterdam ne serait pas contre un départ de son joueur mais n’accepterait pas de prêt sec. Ils souhaiteraient en effet qu’une option d’achat obligatoire soit intégrée dans le deal. L’Argentin n’écarterait pas du tout la possibilité de signer à l’OM… Il faudrait en revanche que les Marseillais soient en capacité de recruter avec la suspension de la FIFA pour l’arrivée de Pape Gueye. Le club a publié un communiqué, affirmant que le joueur et l’OM comptaient faire appel.

Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport

« L’Olympique de Marseille et son joueur Mr. Pape Alassane Gueye ont pris connaissance de la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans le cas les opposant à Watford FC. Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport afin que soient reconnues tant le bien-fondé de leurs positions, que l’absence de tous reproches qui auraient pu leur être, à tort, imputés. Dans l’attente d’une décision définitive, un demande de suspension de toutes sanctions sportives a été déposée afin de préserver leurs intérêts. » OM – source : OM.fr (15/01/2022)