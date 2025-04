Mercato OM : Deux clubs de Premier League visent ce titulaire de De Zerbi !

Il reste 3 match à l’OM pour atteindre son objectif de la saison, une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Il faudra ensuite renforcer le groupe, et surement compenser certains départs. Le défenseur de l’OM Amir Murillo pourrait bien vivre ses derniers mois sous le maillot marseillais.

Selon les informations du média britannique Caught Offside, deux clubs de Premier League, Aston Villa et Newcastle, s’intéressent de près à l’arrière droit panaméen. Ces deux formations anglaises, actuellement en course pour décrocher une place en Ligue des champions, auraient coché le nom de Murillo comme renfort potentiel pour la saison prochaine. Le joueur de 29 ans, arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance d’Anderlecht, a su s’imposer dans le couloir droit de la défense marseillaise grâce à ses qualités physiques et son expérience.

Aston Villa et Newcastle suivent de près Murillo

Le natif de Colón, qui compte de nombreuses sélections avec le Panama, pourrait être tenté par ce challenge en Premier League. Ce dernier avait explqiué qu’il avait beaucoup progressé sous les ordres de De Zerbi en conférence de presse lors de ce mois d’avril : “Personnellement, j’ai beaucoup progressé. Tactiquement, le positionnement sur le terrain avec ou sans ballon… Je viens d’un autre championnat, d’un autre type de jeu, et c’était différent pour moi.” Le coach italien compte énormément sur lui, le joueur vient de prolonger et donc la direction aura les cartes en main.

Une belle offre pourrait convaincre l’OM ?

Alors que l’Olympique de Marseille prépare déjà son mercato estival, ce possible départ s’ajouterait à une série de mouvements attendus dans l’effectif. Un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines. Selon les informations du média Futbol Centroamérica, le départ de Murillo n’est pas à exclure cet été. Le joueur envisagerait d’étudier toute offre intéressante, si celle-ci correspond à ses attentes sportives et personnelles. « Il connaît sa valeur et combien tout lui coûte », peut-on lire dans l’article. Bien qu’il se sente bien à Marseille, Murillo serait attentif aux opportunités qui pourraient se présenter lors du prochain mercato. « Il est prêt à envisager d’autres propositions si celle de son lieu de travail actuel ne le convainc pas ».

Amir Murillo, fort de son passage en Jupiler Pro League et désormais en Ligue 1, attire donc l’attention outre-Manche. Reste à savoir si l’intérêt des clubs anglais se concrétisera par une offre ferme dans les prochains jours.